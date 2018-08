José Antonio Kast: “Sí quiero ser candidato”

– Recorriendo el país se encuentra el ex candidato presidencial, que si bien defiende el accionar del gobierno en algunos temas, al mismo tiempo señala la falta de liderazgo.

Luis Fernando González V

En un desafío autoimpuesto, José Antonio Kast, junto a su movimiento “Acción Republicana” se encuentra recorriendo el país. Señala que visitará las 345 comunas de Chile en el plazo de un año, a la fecha lleva cerca de 70 visitadas. En ese contexto la semana pasada el ex candidato presidencial visitó Rancagua.

Si bien no oculta sus intenciones de ser nuevamente candidato presidencial, es más afirma que lo será, “todo el mundo sabe que yo quiero ser candidato de nuevo, yo no soy de aquellos que dice lo que la gente me pide (….) yo estoy hace muchos años enfocado en hacer política y a defender principios y valores, más allá de una elección. Si alguien se sorprende de que yo quiera ser candidato de nuevo, le quito la sorpresa, sí quiero ser candidato”. Agregando que “Acción Republicana” es un movimiento político social, no un partido político, donde no se pelean cupos a concejales, core o parlamento.

Al mismo tiempo, el ex diputado de la UDI quien renunció al partido para ser candidato a presidente en las pasadas elecciones, afirma que el objetivo de este recorrido por el país es “ir empoderando a las personas, despertando a aquellos ciudadanos que por bastante tiempo han estado alejados de la acción pública y han delegado su responsabilidad en autoridades de distinta índole; electas o dirigentes locales, pero que han ido despreocupándose ellos mismos de lo que es la realidad comunal, regional y nacional”. En Chile, señala, el partido más grande es el de la abstención “y si nosotros queremos cambiar eso, tenemos que cuestionar a las mismas personas que critican la política de no hacerse parte de la solución de los problemas de día a día”.

En este sentido Kast señala que a los meses de asumido el actual gobierno siguen estando presentes los mismos problemas que nos han afectado en los últimos años “como lo es la atención digna en salud, el tema de la seguridad ciudadana que sigue vigente, el tema de la calidad de la educación”.

Conocidas son las opiniones del político independiente contra el aborto, el matrimonio homosexual o la adopción homoparental , sobre esto el candidato señala que “en las comunas se percibe que hay un mundo legislativo y un mundo real. Que los parlamentarios están enfrascados en temas como ideología de género, matrimonio homosexual, adopción homoparental, y la reactivación o los problemas del día a día de las personas no son materia de preocupación para los legisladores. Eso está generando una inquietud en la ciudadanía que nosotros queremos revertir diciendo no espere que desde el poder central venga a resolver sus problemas, es responsabilidad suya salir a enfrentar los problemas, de buena manera, con racionalidad y prudencia pero levantar los problemas locales depende de los ciudadanos”.

EL GOBIERNO DE PIÑERA Y LOS BINGOS

Según el político la llegada de la nueva administración no ha sido todo lo positiva que se esperaba. “Lo que hemos notado en muchas comunas es un anhelo de una reactivación más rápida de lo que se ha visto hasta ahora. Habían más expectativas en el solo hecho del cambio de gobierno, que no se han visto reflejadas ya que el gobierno anterior gastó más de lo que debería haber gastado dentro de su periodo. Por lo tanto ha costado que esa reactivación que la gente esperaba se diera solo por la elección”. Explicó. Han pasado pocos meses desde que asumió Sebastián Piñera “pero da la sensación de que Michele Bachelet se haya ido hace dos años. Como que la sociedad se mueve tan rápido que parece que ha pasado mucho tiempo y no ha pasado tanto”.

Al mismo tiempo que señalaba que los problemas de la localidad deben ser levantados desde el ámbito local, recordamos los dichos del ministros de Educación sobre los bingos, ante esto señaló que “todos los gobiernos, y todos los ministros pueden tener expresiones, más afortunadas o menos afortunadas. Claramente fue una expresión desafortunada. Pero de ahí en centrar todo el devenir nacional en el tema del bingo o en el tema de las inversiones, claramente no se condice con lo que el gobierno tiene que hacer día a día. El presidente lo dijo bien, no por palabras más palabras menos voy a cambiar a un ministro, porque se genera tal escándalo publico a través de redes sociales que todo el mundo cree que chile gira en torno a twitter, y la verdad es que no es así. Podrán haber manifestaciones de 50 mil personas en la calle, que son legítima expresión de lo que está pasando, pero no es la mayoría de Chile que está preocupado de ese tema puntual.”

Al mismo tiempo aprovechó de golpear a la administración anterior. “El daño que le hizo el gobierno anterior a la educación chilena es tan grave, que la gente no se debe confundir que con las desafortunadas palabras del ministro, van a perjudicar tanto como lo que hizo el ministro Eyzaguirre al quitarle literalmente los patines a los colegios que lo estaban haciendo bien. Ese es un daño irremediable, los dichos del ministro se reparan al día siguiente.”

NO TODO ES REDES SOCIALES

Kast se muestra también critico a gobernar a través de redes sociales; “se comunica y se hacen muchas cosas a través de las redes sociales y se acostumbra a las personas que la reacción tiene que ser inmediata, y no todo puede ser inmediato. Para ejemplarizar esta afirmación relata cómo se generó toda una polémica en torno a si el presidente se demoró mucho en reaccionar cuando dos mujeres fueron apuñaladas en la marcha pro aborto(…) Era razonable que el presidente dijese, veamos que paso aquí, porque claramente no paso lo que las dirigentes feministas dijeron, que estas fueron dos personas que pensaban distinto ideológicamente a las que estaban marchando. Lo que paso ahí es que un grupo de delincuentes se aprovecharon de la marcha para generar vandalismo, y cuando trataron de ser detenidos ellos reaccionan y apuñalan a las mujeres, pero eran delincuentes. Los líderes políticos deben ayudar a que vuelva la racionalidad en la comunicación política, y en este caso pasa por no tomar las banderas de la oposición. El gobierno reacciona muy rápido frente a los planteamientos o dichos de una oposición que todavía no se repone de la derrota que sufrió. Si el gobierno no impone su agenda, claramente seguirá reinando el twitter, las redes sociales. Lo que la gente está esperando es liderazgo, liderazgo de verdad, y eso es lo que ha costado que se instale en Chile”, afirma.

El posicionamiento de la izquierda y el aborto.

Según José Antonio kast con los debates sobre el aborto se busca tapar otros temas sociales, señalando que “La izquierda lo que busca es volver a posicionarse y busca temas como esto que es de una elite política y hace que todo el país empiece a hablar solo de este tema, para que no hablemos de los problemas de atención digna que tenemos, ni de los problemas de seguridad pública y narcotráfico, para que no hablemos de la violencia rural que está instalada en el sur. Para que no hablemos del desastre económico que heredo el actual gobierno”.

Agregando sobre las peticiones de por aborto libre que “La izquierda tiene interés en levantar el tema del aborto, cuando ya se legisló hace menos de un año, y los mismos que hoy levantan la voz en el aborto libre señalaban que era fundamental aprobar el aborto en tres causales para evitar precisamente avanzar en el aborto libre. Esto eso sí es una crónica anunciada, esto ha sido algo que se ha repetido en todos los países de la misma manera”

