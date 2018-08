Cuatro sindicatos aprobaron y uno habría rechazado propuesta de El Teniente

Durante la jornada de hoy en los 5 sindicatos rol B de El Teniente los trabajadores se manifestaron a favor o en contra de la tercera y última propuesta de la empresa en el marco del proceso de negociación colectiva anticipada que se está desarrollando en la cuprera.

En este contexto, y según resultados preliminares, los miembros del sindicato Swell y Mina Unificado habrían rechazado la propuesta, con 401 votos en contra y 247 a favor, mientras que los socios de las otras 4 agrupaciones de trabajadores habrían aceptado la oferta.

Esto significaría que los miembros de los sindicatos Caletones, Nº 7 Nº 5 y El Teniente firmarán el nuevo convenio colectivo y en los próximos días deberían recibir los cerca de 16 millones de pesos entre bono y prestamos blandos ofrecidos por El Teniente, mientras que el sindicato Unificado debería concurrir a una negociación reglada, donde eventualmente de no existir acuerdo entre las partes, se podría terminar en una huelga legal. Aunque fuentes sindicales indican que dirigentes del sindicato unificado se encontrarían en este momento en una reunión de emergencia, ya que estimarían que no les conviene negociar solos. No descartándose que se pueda llamar a una nueva votación.

El actual contrato colectivo dura hasta el 31 de octubre.

Recordemos que la oferta de la empresa entre otras materias establecía:

• Bono Especial Por Cumplimiento Productividad Anual

• Bono Anual Manilla – Manilla Adit 71

• Bono Anual Para Procesos Operativos

• Operario-operador Para Trabajadores GMIN – GRS – GPTA –GFUN – GSYS – GTRH

• Mejoramiento Tarifa Diaria Bono Continuidad Operacional Tte. 8

• Incremento Bono Diario Manilla – Manilla Adit 71

• Incremento Bono Traslape GFUN

Algunos beneficios

Beneficios Prácticas Laborales

-Beneficios Salud y Previsión

• Seguro De Vida Gratuito y Para Todos

• Mejoramiento Acuerdo 85/15 • Plan De Egreso

• Nuevo Seguro Complementario De Salud3.

-Bonos y Beneficios

• Aumento De Montos En Las Becas Para Hijos Estudiantes

• Aporte Sala Cuna y/o Cuidado • Aumento De Piso y Mejora Fórmula

• Aumento De Aguinaldo Fiestas Patrias

• Mejora Bono Vacaciones

• Mejora IPP Supervisores

• Préstamo

