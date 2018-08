DC lanzó en Rancagua Comisión de Descentralización

DC LANZÓ SU COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN EN RANCAGUA

“DCentraliza” es el nombre del movimiento que impulsa la comisión de “Participación ciudadana, descentralización y regionalización” del Partido Demócrata Cristiano, que tiene como misión proponer políticas públicas para enfrentar, entre varios procesos, la elección de nuevos gobernadores regionales.

“Tenemos que empezar a mirar chile desde el territorio, desde las comunas y tenemos que empezar a construir políticas públicas con participación. Hoy día la desigualdad no solo tiene una expresión entre los que ganan más y ganan menos, sino que tienen expresión territorial, una enorme desigualdad territorial de Santiago a las regiones y también dentro de las mismas regiones, entre unas comunas y otras, y eso se resuelve con descentralización política, fiscal, administrativa, económica; y tenemos mucha experiencia en ello”. Señaló Fuad Chahín presidente de la DC.

La instancia tiene destacados miembros de todas las regiones de Chile y será coordinada por la Diputada y vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez.

“Nosotros hoy día iniciamos el trabajo con lanzamiento de la comisión, donde tenemos camaradas como el ex subsecretario de desarrollo regional, Ricardo Cifuentes, ex alcaldes, ex gobernadores, personas que han trabajo en el aparataje público desde la descentralización, aportando y logrando lo que tenemos hasta hoy día, que ha sido muy costoso, no ha sido fácil. Lograr descentralización es desvestirse de poder y traspasárselo a las regiones y eso ha costado, pero creo que todos los actores nos entregaran su aporte para lograr mayor descentralización”. señaló la Diputada y coordinadora de la comisión, Joanna Pérez.

