Con un emocionante homenaje develan escultura de “Los hermanos Gatica”

– La obra, que busca destacar la trayectoria de los artistas, estará instalada a un costado del Teatro Regional de Rancagua, donde se espera que los habitantes de la ciudad puedan visitar y fotografiar.

Un día 11 de agosto de 1928, nació en Rancagua una de las voces más reconocidas del bolero a nivel mundial, Luis Gatica Silva, quien junto a su hermano mayor Arturo, llevaron el nombre de la ciudad capital de O´Higgins a los más recocidos escenarios.

Es por su trayectoria, reconocimiento mundial y llevar a su ciudad natal en el corazón toda su vida, es que en el cumpleaños número 90 del llamado “Pitico”, se realizó un más que merecido homenaje, en el cual develaron una escultura de “Los Hermanos Gatica”.

La actividad contó con dos momentos muy emocionantes, el primero donde las autoridades, familia y cercanos de los artistas pudieron conocer la escultura que muestra a los Gatica juntos e interpretando uno de sus reconocidos boleros. Mientras que el segundo se llevó a cabo en el interior de teatro donde por más de una hora el público en general pudo disfrutar de lo mejor de los boleros de todos los tiempos.

En la ceremonia estuvo presente Juanita Gatica, hija de Luis, quien se mostró muy emocionada al ver el gran cariño que los presentes mostraban hacia su progenitor. “Todo esto para mi es algo tan maravillo y emotivo. También para mis hermanos y mi papa. Yo sé que hubiera estado aquí hubiera estado muy contento y agradezco el amor y aprecio que han tenido siempre. Esto es algo que mi papá se lo merecía y lo pedíamos con el pensamiento”.

Por su parte Turín Gatica, hijo de Arturo, agradeció a Arturo Jara por sus acciones para que este homenaje se llevara a cabo y manifestó que es una maravilla que la escultura resaltara a los hermanos Gatica en conjunto. “Me siento maravillado, es un día feliz, no pensé que se les hiciera un homenaje estando yo vivo todavía, lamento que no fuera antes para que el tío lucho pudiera estar acá y disfrutar. Me siento realizado como hijo, como rancagüino. Poder retribuir algo por el padre y tío que tan merecido lo tienen porque siempre donde estaban llevaban a Rancagua”.

Según explicó el Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, espera que esta sea una de las primeras obras que se inaugure en el lugar, ya que se desea crear una especie de paseo de los destacados artistas de todos los tiempos. Respecto a la obra el edil señaló “Han sido increíbles la cantidad de llamados de diversos lugares cuando supieron que íbamos a celebrar estos 90 años de Lucho Gatica con la inauguración de esta escultura… Esperamos que con ella, los artistas permanezcan en la memoria de otras personas que no los conocieron directamente, y así por siempre destacar su contribución a la música popular, que los convirtió en una de los más importantes boleristas del mundo”.

La obra “Los Hermano Gatica”

Hace más allá de tres años atrás que se comenzó a trabajar en la idea de realizar un homenaje que resaltara la importancia de los hermanos Gatica para Rancagua. Amigos, familiares y seguidores, sentían que era una deuda histórica poder devolverles con un simple gesto, tanto que han entregado estos dos artistas a la ciudad a través de su música. De esta forma el municipio de Rancagua respondió a estas exigencias entregó la difícil labor a los escultores Fernanda Cerda y Sergio Urbina. El proceso fue extenuante, fueron varios años donde se comenzaron a trabajar las figuras, que se estará representaran el alma de los artistas. Fueron miles de horas donde Cerda y Urbina generaban moldes y daban forma a la escultura que hoy se encuentra instalada en el Teatro Regional.

Al respecto Fernando Cerda explicó “Estoy súper emocionada, más que nada emocionada por este trabajo tan bonito que hicimos con mi compañero que hoy no está. No es un desafío fácil son dos artistas importantes y debían parecerse, el trabajo fue primero modelado en plastilina, donde nos apoyamos con fotos, videos y paciencia… así estuvimos alrededor de dos años”

Pero el tiempo no paso en vano, ya que exactamente el 11 de agosto, como forma de celebración de los 90 años del Lucho, la obra fue inaugurada. Un momento muy especial para la esposa del escultor Sergio Urbina, quien murió a comienzo s de año y que dejó como legado su última escultura de “Los Hermanos Gatica”, “Sergio estaría muy emocionado con este momento, porque él estaba enfermo y esto se convirtió en su obra máxima de sus últimos tiempos, consiguió terminarla y falleció el 4 de enero. Yo sé que desde el cielo está feliz”, explicó la viuda del artista.

De esta forma al igual como dice uno de los boleros interpretados por Lucho Gatica, querido artista siempre estaremos “Contigo a la distancia… ”. Y Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela, si no estás tú también…

