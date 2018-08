Democracia Cristiana lanza “Comisión Nacional de Descentralización y Regionalización”

– El presidente nacional de la DC, Fuad Chaín, dio a conocer que esta iniciativa busca comprometer al partido de manera activa en lo programático y en la acción política con la descentralización y la acción ciudadana, ya que a su juicio se debe empezar a mirar al país desde el territorio, especialmente desde las comunas para así construir políticas públicas con participación.

La ciudad de Rancagua fue la escogida por la Democracia Cristiana para lanzar la Comisión Nacional de Descentralización y Regionalización. La actividad contó con la presencia de militantes del partido y dirigentes, vinculados al ámbito de la descentralización en el país, comisión que estará a cargo de la vicepresidenta del partido, diputada por la región del Bío Bío, Joanna Pérez.

Joanna Pérez recordó que “la Democracia Cristiana lideró la Agenda de Descentralización, desde el ejecutivo a través de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y el parlamento a través de las bancadas de diputados y senadores. Las leyes fueron promulgadas en enero y diciembre de 2018, y actualmente deben ser implementadas por el ejecutivo. No obstante, a la fecha el gobierno tiene paralizado el proceso de implementación que mandata la ley, lo que nos preocupa y debe ocuparnos “.

Agregó que “es importante que los proyectos de ley se implementen previo a la elección de Gobernadores Regionales el año 2020, es por ello, que es imperioso que el ejecutivo entregue al país un cronograma del proceso de implementación y así tener claridad respecto a tiempos y dinámicas que se desarrollaran”.

Por otra parte, Joanna Pérez dijo que “el objetivo de esta comisión será “impulsar un proceso de seguimiento y monitoreo de las leyes de la agenda de descentralización que muestre como avanza el proceso de implementación a nivel nacional y en cada una de las regiones, formular una propuesta para avanzar en una Agenda de Descentralización 2.0 que aborde los desafíos pendientes en materia de: Financiamiento Regional y Municipal y la Modernización del Sistema Municipal; impulsar un proceso de formación e inducción de la nueva institucionalidad nacional en Chile, permitiendo preparar con anticipación a nuestros militantes en atención al importante proceso que se inició el año 2018 con la entrada en vigencia de la leyes de descentralización”.

Agregó que la Comisión creará el movimiento llamado Descentraliza, destinado a “visibilizar estas propuestas en todo el país. La diputada sostuvo que lo de este sábado en Rancagua, contó con la presencia de camaradas como ex alcaldes, y gobernadores, quienes han trabajado en el aparataje público desde la descentralización, aportando a ello, lo que a su juicio no es más que desvestirse de poder para transferirlo a las regiones.

A la jornada también acudieron personeros de la Región del Bio Bio, dando inicio así al movimiento trabajando en poblaciones con dirigentes y las comunidades para así poder encontrar el norte de la DC, que es estar en la base social.

El movimiento “Descentraliza”, se realizará en diferentes regiones del país donde se espera reconocer la labor de personas que realizan este trabajo, donde además sean precisamente las regiones las que se apoderen del movimiento.

Por su parte, el presidente nacional de la DC, Fuad Chaín, dio a conocer que esta iniciativa busca comprometer al partido de manera activa en lo programático y en la acción política con la descentralización y la acción ciudadana, ya que a su juicio se debe empezar a mirar al país desde el territorio, especialmente desde las comunas para así construir políticas públicas con participación.

El dirigente sostuvo que debe existir descentralización política, fiscal, administrativa, y económica, iniciando así en Rancagua la determinación de impulsar la descentralización, tema que a su juicio el actual gobierno no ha trabajado, teniendo en consideración que para el año 2020 está programada la elección de gobernadores y actualmente no existen reglamentos, y no hay claridad de cuando y como se van a producir las transferencias de las competencias.

Para el presidente Regional de la DC, Mario Quijada, la nueva directiva nacional se ha propuesto trabajar en tres ejes fundamentales, uno de ellos es la descentralización y la participación, propuesta que se basa en lo que discuten en el congreso ideológico interno del partido.

El dirigente indicó que es importante que se conozca cómo se deben instalar como partido ante hechos como las próximas elecciones populares, donde no hay claridad de ello y que son tan importantes para el devenir del país. Quijada adujo que el tema de la descentralización se refleja en que las grandes y muchas veces las pequeñas decisiones se toman en Santiago, por lo que el tema necesita ser tratado con claridad, ya que muchas veces no se consideran las opiniones de quienes viven en región.

