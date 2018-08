Alcalde de Malloa enfatiza que parrillas no podrán instalarse en veradas, y la Avenida Santa Rosa

La autoridad comunal dijo que habrá un estricto control durante la festividad de Pelequén, ya que ante todo deben velar por la integridad física de las miles de personas que llegarán al pueblo.

Fernando Ávila Figueroa

En ediciones anteriores les contamos sobre el decreto municipal Nº 960 de la comuna de Malloa, el que dice relación que con fecha 18 de julio de este año 2018, se determinó la prohibición de utilizar parrillas a carbón, eléctricas o a gas en la calzada o aceras durante la festividad de Santa Rosa Lima.

De este modo se prohíbe el uso de parrillas y cocinillas u otros elementos para cocinar alimentos en calzadas y aceras. Quien infrinja esto deberá pagar una multa de 5 UTM. Si el infractor tiene la calidad de arrendatario donde se haya infringido la normativa, será el propietario quien deba pagar la multa. Además se decomisarán las parrillas que sean encontradas en las aceras o la Avenida Santa Rosa, siendo entregadas previo al pago correspondiente del propietario.

Ante esta medida conversamos con el alcalde de la comuna de Malloa, Arturo Campos, quien explicó que la medida obedece a que se trata de lugares donde circula gran cantidad de peatones, por lo que lo fundamental es la prevención para que así no ocurran accidentes. “Se le ha prohibido sacar sus parrillas, con la humareda que se produce y complica a la gente. A fin de evitar algún accidente nosotros publicamos este documento para que su cumpla. La municipalidad no prohíbe venta de anticuchos o choripanes, pero no en las veredas, ya que son para el tránsito peatonal”, dijo el alcalde.

La autoridad comunal adujo que lo primordial es velar por la integridad física de las personas, medida que según el alcalde se tomará desde el frontis del santuario, hasta las cercanías de la estación de ferrocarriles.

Según el alcalde la medida ha encontrado buena acogida de los vecinos, notificando a quienes arriendan sus ante jardines e incluso casas para la festividad, cuyos arrendatarios luego sacan las parrillas hacia las veredas. Es por ello que a quien arriende un lugar determinado se le debe informar de la prohibición. Añadió que quien infrinja la normativa se le decomisará su parrilla, por lo que la idea es hacer cumplir lo que está escrito en el papel. “Solo se les prohíbe sacar las parrillas a la calle y a la veredas”, enfatizó el alcalde.

Este año 2018 los comerciantes tienen autorización para instalarse en la Avenida Santa Rosa desde el día viernes 24 de agosto, pero para comercializar sus productos desde el día sábado. Podrán permanece en el pueblo hasta el domingo 2 de septiembre, para la madrugada del día lunes realizar las labores de desinfección.

Otro tema que destacó el alcalde es que este año se reforzara el sistema de servicios higiénicos, así como el retiro de la basura, tema no menor, ya que durante la festividad son toneladas de desperdicios los que se acumulan.

