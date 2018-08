Los errores, la inocencia y un equipo que no levanta cabeza

El DT de O’Higgins, Mauricio Larriera, solo ve en el trabajo la única forma en que su escuadra pueda mejorar. Y aunque cueste creerlo, con tres derrotas consecutivas, el Capo de Provincia se mantiene en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Ricardo Obando

Tenemos que seguir trabajando. Frase majadera en el fútbol, pero que en la realidad que está viviendo O’Higgins en este segundo semestre se hace más y más patente.

Los rancagüinos, que van de mal en peor, no muestra un ápice de lo que el técnico Mauricio Larriera propone en su discurso. El equipo no juega, no mete y no corre más que sus rivales. Pareciera que les diera lo mismo un resultado negativo, llamativo sin duda para una escuadra que hasta no hace mucho fue campeón del fútbol chileno.

Tras la goleada frente a Deportes Antofagasta, el DT celeste fue claro en manifestar que, partido a partido, aparecen nuevos errores y que así es difícil corregir. Al parecer, el “mejor plantel del mundo”, como lo calificó, no es tal.

LOS CONCEPTOS POR GOLEADA

“Los goles fueron golpes muy certeros de un equipo que viene muy bien”, fue lo primero que dijo el DT celeste el domingo. Pese a la caída, Mauricio Larriera comentó que “el funcionamiento del equipo por momentos fue satisfactorio y por momentos no”, y esto último influyó de sobremanera, ya que en esos instantes fue cuando Antofagasta concretó su victoria.

Las cifras en la globalidad de los últimos tres duelos, caídas todos, no son de los mejores y el estratega lo sabe. “Son números rojos que preocupan y ocupan en la semana”, destacó, y con eso solo queda trabajar “en todo lo que sea posible para mejorarlo”, más cuando el torneo avanza, y las distancias en la tabla con los demás abajo se acortan aceleradamente.

Con un equipo con escaso rendimiento, expuso Larriera, “sigo siendo responsable, tengo que buscar la manera de sacarle buen rendimiento al equipo y que mejore en las áreas”. Aquel trabajo, recalcó, “se está haciendo bastante complejo”, porque en los tiempos se acortan. Eso sí, expuso que de cara a lo que viene, “tengo la esperanza y la fe de que le podemos sacar rendimiento”.

INOCENCIA

El domingo, el equipo en materia defensiva fue inocente. No marcaron bien, y en el tercer gol literalmente los pillaron volando bajo.

Al respecto, Mauricio Larriera sentenció que “cuando defendemos, defendemos todos. El primer gol fue una pelota parada algo que veníamos haciendo bien, el segundo gol fue un mazazo, viene de la ingenua defensa de una pelota que no tenía que terminar donde terminó. Vamos a ver donde intervenir para corregir este tipo de cosas”.

En ese sentido, la principal crítica -del medio y de los hinchas- se enfoca en el defender y en la composición de la retaguardia. Si bien es cierto, desde el club optaron por no reforzar la zaga al tener cinco defensores con esas características, Larriera le prestó ropa a sus elementos, porque destacó su juventud y que, pese a todo, “yo no los castigaría tanto”.

Ahora bien, con el único fin de mejorar y salir de este pozo, argumentó el DT, “no conozco otro método que seguir trabajando, y tratar de hilar lo más fino posible, porque tenemos partidos por delante, y no claudicaremos de ninguna manera”.

