Senador Alejandro Guillier: “Las competencias que hemos acordado para los Gobiernos regionales son aún insuficientes y confusas”

– El presidente de la Bancada Regionalista manifestó que no está completamente satisfecho con los acuerdos ya aprobados en materia de descentralización, pero que ya se ha avanzado en parte. También habló de los nuevos desafíos que vienen como la Ley de Rentas III y el papel de los futuros Gobernadores Regionales.

El pasado jueves el Senador Alejandro Guillier realizó una visita a Rancagua con el fin de participar de un dialogo sobre la descentralización, de esta forma hablar de la Ley de Rentas Regionales y compartir un dialogo con el escritor del libro “combates (in) útiles por la descentralización” de Esteban Valenzuela. Este mismo día tuvimos la oportunidad de hablar con el excandidato presidencial y consultarle sobre los nuevos adelantos en el traspaso de atribuciones a las regiones como una forma de generar mayor igualdad y desarrollo.

Nuestro país ha dado pasos importantes en materia de regionalización, como son las elecciones de Cores y la creación de la figura de gobernador regional. ¿Está usted satisfecho con estas iniciativas?

Llevamos dos décadas hablando de regionalización. Pero con la elección de los Cores se dio un paso débil pero concreto. Ahora con la inminente elección de los gobernadores regionales el 2020, se va a precipitar el proceso de descentralización y de regionalización. Dependerá de la fuerza y la voluntad de los grupos de interés regionales, grupos intermedios, profesionales, empresarios, dirigencia social, medios de comunicación y Universidades regionales darle fuerza y ritmo a esta transición. Otra clave es el aporte de los alcaldes y concejales. Necesitaremos luego avanzar en una ley de rentas municipales III y en potenciar los gobiernos locales. La fuerza de este proceso la dará la participación social.

Así es que, ¿si me declaro satisfecho…? por supuesto que no, pero creo que estamos avanzando.

Hace algún tiempo atrás con la presencia de los parlamentarios integrantes de las bancadas regionalistas de la Cámara de Diputados y del Senado, y el Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, se acordó instalar una Mesa Técnica que permita avanzar en descentralización, donde se insistió en la necesidad de impulsar una Ley de Rentas regionales, un sistema tributario acorde a la realidad de cada región y avanzar en transferencia de competencias que posibilite un mejor desarrollo de las regiones. ¿Cómo avanza ese tema?

Formamos una bancada regionalista transversal y el Gobierno se abrió a formar cuatro mesas de trabajo con nosotros. Queremos mejorar la transferencia de competencias, definir mecanismos de participación social, acordar un sistema más equitativo y progresivo de rentas regionales y formar capital humano. Estoy optimista. Creo que llegó la hora de la descentralización. No estoy por una descentralización a medias. El proceso debe ser profundo. Debemos traspasar poder de decisión a las regiones.

¿Tienen plazos para que rinda frutos esta mesa?

Tenemos tres meses para que las mesas técnicas rindan sus primeros acuerdos, de corto y mediano plazo, pero con proyección estratégica. Como presidente de la Bancada Regionalista del Senado puedo decir que estamos poniendo harto ánimo y convergencia entre los distintos sectores políticos. Fue muy potente que el Gobierno se abriera a buscar acuerdos amplios con todos los sectores políticos.

¿Cree usted que las atribuciones que se han traspasado a los representantes regionales anteriormente enunciados son suficientes para que puedan tener el control y decidir efectivamente los lineamientos de desarrollo de las regiones?Seamos sinceros. Muchos en Santiago no creen en las regiones. Por eso no se ha definido bien las facultades de los futuros gobernadores regionales y de los delegados presidenciales. Como están las cosas es posible anticipar un conflicto de poderes. Las competencias que hemos acordado por Ley para los Gobiernos regionales son aún insuficientes y confusas, Debemos y podemos mejorar este asunto y el Gobierno se ha mostrado dispuesto. No queremos una descentralización de mentira.

Las autoridades regionales no podrán hacer realidad un Plan de Desarrollo Regional si es que no tienen el poder para tomar decisiones, priorizar el gasto y determinar acciones.

Yo creo en la descentralización del poder, de las competencias y de los recursos, porque es la línea de base para comenzar a accionar soluciones concretas que permitan combatir la desigualdad.

¿Pero quién va a definir la estrategia de desarrollo regional, el gobernador regional o el delegado presidencial?. A su parecer ¿Existirá dificultad de distinguir sus roles o sobreposición de atribuciones que dificulten el trabajo administrativo de las regiones?

El Gobernador regional, junto a los Cores, serán los responsables de liderar la estrategia de desarrollo regional. El fomento productivo, el desarrollo social, la planificación y ordenamiento territorial y la política de infraestructura correrán por su cuenta. Luego hay otras facultades que se irán traspasando gradualmente a nivel de servicios vinculados a vivienda, desarrollo cultural y científico, servicios básicos, etc. Tal vez pueda haber confusión al principio, y en eso es muy importante que las propias autoridades regionales comprendan su rol y lo asuman con eficiencia y sin sectarismos políticos o clientelismos electorales. Las Universidades regionales van a ser claves en crear capacidad crítica, estudios, conocimiento y aportes a la planificación regional.

¿Cómo avanzan los proyectos que tiene que ver con las rentas regionales?

El tema del financiamiento regional completa el círculo. Primero, tendremos autoridades elegidas democráticamente; segundo, vamos a transferir competencias que no es otra cosa que entregar poder para que las propias regiones puedan tomar sus propias decisiones; y tercero, ahora buscamos un acuerdo político transversal en torno a definir mecanismos de financiamiento para poder desarrollar y ejecutar las decisiones. Eso va a ser posible con un gradual aumento del presupuesto fiscal para las regiones, una nueva ley de rentas, con impuestos específicos para los territorios, de manera que una mayor parte de la riqueza que generan las regiones queden en las comunas y territorios.

En materia económica, ¿usted, está de acuerdo en la generación de aportes extra a las regiones a través de impuestos específicos a empresas o sectores productivos locales, donde parte de sus impuestos queden en las regiones donde se desarrolla la actividad?

Además de acceder a una mejor distribución de la renta nacional, estoy convencido que cada región debe generar rentas propias. Lo hemos planteado al gobierno y es una prioridad fundamental de las bancadas regionalistas tanto del Senado, como de la Cámara de Diputados llegar a acuerdos en esta materia.

Por cierto, una vía para obtener recursos en las comunas y regiones son los impuestos específicos en cada región y de acuerdo a los distintos sectores productivos; luego, está la Ley de Rentas III que es la forma en que se pueda revisar nuevamente el tema de patentes y otras vías de financiamiento para los gobiernos regionales y locales.

Es decir, el financiamiento regional debe tener distintos mecanismos y vías de levantamiento de recursos independiente de lo que se destina vía Ley de Presupuestos desde el nivel central. Es necesario que establezcamos nuevas reglas del juego que permitan a los gobiernos regionales contar con recursos provenientes de lo que la misma región produce y que sea una forma de contribuir a los propios habitantes de la zona. Eso es avanzar en descentralización y tener menos desigualdad.

