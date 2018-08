O’Higgins irá arropado a buscar su renacer en Ñuñoa

Ayer, el DT Mauricio Larriera, sostuvo que el equipo tiene que hacerse fuerte y mejorar especialmente en lo defensivo.

Ricardo Obando

Arropados. Así irá O’Higgins al estadio Nacional este sábado. Ayer, tras la práctica privada en el Monasterio Celeste, el DT Mauricio Larriera apuntó que lo harán no solo desde el punto de vista futbolístico, sino que también desde lo mental.

El elenco rancagüino sufre de fragilidad en su conjunto, ya que cuando le marcan, es costumbre que no se pueda levantar y caiga en un pozo que termina siendo determinante en cada partido.

Es más, las tres derrotas consecutivas que acumula, los mantiene de capa caída, y aunque saben que será complejo, sueñan con volver desde Ñuñoa con algo en el bolsillo.

“Nos tenemos que arropar, sea a como sea. Porque, estamos recibiendo goles, con jugadas que pasan por la ingenuidad”, destacó Larriera, señalando además que aquellos tantos que reciben, llegan en momentos en que no los merecen, y que terminan siendo “un balde de agua fría” para el papel que tratan de desarrollar.

Ahora bien, además, dijo que “iremos arropados también desde la cabeza, poniendo la confianza, mentalidad positiva y ganadora, para salir de esta nube negativa en materia de resultados que estamos atravesando”.

MOTIVADOS POR EL RIVAL

El jugar cada fin de semana debiera ser una motivación por si sola para un futbolista, pero con el momento que vive O’Higgins, el ir a Santiago a visitar a la U es un punto del cual se aferran para salir del mal momento.

En ese sentido, Larriera comentó que “el rival evidentemente es una motivación en sí misma, por su jerarquía de plantel y la convocatoria, va a haber un marco extraordinario para los que son futboleros. Ojalá que la parte motivacional sume, para que el equipo tenga un buen comportamiento táctico, técnico y pisicológico”.

Además, aseguró que la U “vienen de ganar y salieron de ese pozo en que estaban. Será un partido duro, y con la expectativa de que pueda coincidir rendimiento y resultado”.

Junto con ello, destacó que tratarán de hacer un buen papel, y que “ojalá que se logre ganar” ya que, hasta el momento, “es injusto el destino con nosotros”.

Ahora bien, respecto a qué aspectos se trabajaron en la previa, el estratega puntualizó que todo el equipo, “porque no solamente se gana por la delantera y se pierde por la defensa. Estamos haciendo hincapié en todas las líneas, y en salir de este ciclo negativo. Hay una cuestión de energía en que hemos caída, y los goles que se erran los tenemos que hacer, y los que nos hacen, debemos tener la fe y la confianza para evitarlos”.

VARIANTES

“Evidentemente las habrá, por las circunstancias, porque tenemos un jugador suspendido, y porque estamos buscando al equipo que más se adecue al momento y al rival”, dijo Larriera, que en la práctica a “puertas cerradas” en el Monasterio, probó una línea de tres defensores con la posible inclusión de Juan Fuentes en la zaga, hecho que ya era costumbre con Gabriel Milito en la banca, y que en el partido frente a Deportes Antofagasta aplicó por instantes, especialmente en el segundo tiempo.

Además, la cabeza del cuerpo técnico celeste señaló que otras variantes son posibles, porque “seguramente podría haber más. Realizamos el entrenamiento de fútbol pensando en el rival y en algunas variantes. El rival tiene características particulares, muy diferentes a los que veníamos enfrentando”.

Junto con ello, expresó que a esta altura, y sabiendo la necesidad de conseguir resultados positivos, “desde el partido pasado, creo que el resultado está por delante de la forma tratando de no salirnos de la línea que venimos manejando”.

Cabe consignar que, teniendo en cuenta las ausencias de Albert Acevedo, Pedro Muñoz y Roberto Cereceda -este último por suspensión- no se descarta el ingreso desde el primer minuto de Juan Carlos Espinoza y Gerardo Navarrete, dos jugadores que hasta el momento no han sumado minutos.

