O’Higgins sigue en caída libre

Los celestes volvieron a perder, esta vez por la cuenta mínima frente a Universidad de Chile, y acrecientan la crisis deportiva que están viviendo.

Hasta el minuto 81′, el plan estaba saliendo a pedir de boca. O’Higgins, más ordenado y replegado que de costumbre, estaba sacando la tarea adelante frente a la Universidad de Chile en el estadio Nacional.

La U, no llegaba mucho, quizás pensando más en el clásico frente a Colo-Colo se la fecha siguiente que en el Capo de Provincia mismo. No había mucho esfuerzo en los locales, pese a que tenían en el control de las acciones y le pasaban poco el balón a los celestes que actuaron -esta vez- con casaquilla alternativa.

En la cancha de Ñuñoa, Miguel Pinto pasaba a ser un mero espectador, ya que los embates del equipo de Frank Kudelka se diluían entrando al área. En el otro lado, Johnny Herrera tuvo algo más de trabajo. La energía de Maxi Salas contagiaba a un movedizo Nicolás Oroz y también a Agustín Gutiérrez, último refuerzo que vivió su primer partido como titular. Lo mismo para Gerardo Navarrete, que estuvo pulcro en entregar y recibir, salvo en los 81′, cuando perdió la marca de David Pizarro al no darle a un balón que lo sobró en altura.

El resto del equipo, hizo un partido discreto, pero correcto. El propio Salas, fue quien tuvo un par de oportunidades, las que encontraron las manos de Herrera para evitar el tanto que habría sido una bocanada de aire importante, pero no. Ese ansiado gol nunca llegó, y sí vieron como una pelota ingresó en puerta propia en el complemento.

Cuando O’Higgins tenía sus buenos momentos, cuando robaban en medio campo y dejaban con opción de ataque a Nicolás Mazzola y Matías Sepúlveda (que ingresaron en el complemento), un descuido costó caro.

El balón rondaba la mitad de la cancha, Navarrete no pudo ante Seymour y el pique corto de David Pizarro (que fue clave en su ingreso) y el “Fantasista” le puso una pelota con ventaja a Yeferson Soteldo que estaba destapado por la izquierda. Sin marca alguna, el venezonalo emprendió carrera, ingresó al área y cuando arremetían Juan Fuentes y Alejandro Márquez, definió a un costado de Miguel Pinto.

El 1-0, fue un duro golpe que no lograron esquivar. Claro está que, sobre el final, Pablo Calandria tuvo el empate, pero erró su tiro cuando remató en área chica.

A la postre, caída dura para O’Higgins que acumula cuatro victorias en línea, saliendo así de las posiciones de copa internacional, y quedando dos puntos bajo su próximo rival, Unión Española.

LAS EXPLICACIONES DE LARRIERA

En el post partido, conocer las impresiones del DT de O’Higgins, Mauricio Larriera, era necesario. El estratega, que en cinco partidos dirigidos solo conoce de una victoria y cuatro derrotas, con un magro 20 por ciento de rendimiento, comentó que “lo tomo con amargura. La U ganó de forma justa, tengo que reconocerlo, y tengo la sensación de que merecimos más, porque teníamos el partido controlado”.

Junto con ello, puntualizó que “hicimos el planteo con gran disciplina táctica, no sufrimos tanto en el partidos, la U tampoco porque anduvimos rondando el área”.

De paso agregó que “es amarga la cuarta derrota, pero no conozco otra forma que entrerrar el partido y seguir trabajando, ya que me quedo conforme con la cara que mostró el equipo”.

Ahora bien, manifestó que “no me puedo detener en la cuarta derrota, tenemos que seguir para adelante”.

Es más, al ser consultado respecto a cuánto tiempo más hay que esperar para ver su sello en O’Higggins, expuso que “ser entrenador es como la vida, y no voy a poner ningún tipo de excusa. La responsabilidad es mía, la campaña es mala y no me estoy aferrando al sillón porque, por suerta hasta ahora, yo me ido solo, nunca me han echado”.

Y, para cerrar, sentenció que “si veo que el equipo no me va a responder, probablemente me vaya con mis valijas al aeropuerto”, y que si la directiva ve que no puede seguir, se lo “va a decir”.

Ficha del Partido

Universidad de Chile (1): Johnny Herrera, Christian Vilches, Rodrigo Echeverría, Rafael Vaz, Felipe Seymour, Gustavo Lorenzetti (61′, David Pizarro), Gonzalo Espinoza (90’+2′, Rafael Caroca), Matías Rodríguez, Yeferson Soteldo, Francisco Arancibia (74′, Nicolás Guerra), Ángelo Henríquez. DT: Frank Kudelka.

O’Higgins (0): Miguel Pinto, Alejandro Márquez, Juan Fuentes, Tomás Alarcón, Bastián San Juan, Raúl Osorio, Matías Vera, Gerardo Navarrete (84′, Pablo Calandria), Nicolás Oroz, Maxi Salas (75′, Nicolás Mazzola), Agustín Gutiérrez (63′, Matías Sepúlveda). DT: Mauricio Larriera.

Árbitros: Eduardo Gamboa, Alejandro Molina, Juan Serrano, Cristian Andaur.

Amonestados: Alarcón, Calandria (OHI).

Goles: 81′, 1-0, Soteldo.

Estadio: Nacional, Santiago.

Público: 28.859 espectadores.

Comentarios