Rancagua cuenta con primer radio club de mujeres de Chile y del mundo

– El grupo de aficionadas ya cuenta con cuatro años de historia, tiempo en que de 6 integrantes, ya cuentan con 32 radioaficionadas de todo Chile, las que mantienen contacto radiofónico con colegas del país y del exterior.

Gisella Abarca

Ya son cuatro años de historia desde que en una tarde de conversación en torno a la radio, Leticia San Martín y Elizabeth Muñoz, se preguntaron entre broma “y porque no nos juntamos las Yankee Lima (YL)?”, humorada que comenzó a dar vueltas con fuerza en las conversaciones de estas dos colegas, siendo el 14 de agosto del 2014 fecha en que fundaron el primer radio club Yankee Lima Chile, un grupo que reúne sólo a mujeres radioaficionadas.

Así lo relata la presidenta y fundadora del primer radio club de mujeres en el país, Leticia San Martín “comenzamos hace 4 años, en una conversación con una colega de Coquimbo y le dije por qué no formamos un grupo como hay en otros países y comenzó esto. Empezamos a hacer concursos en la banda de 40 metros -porque hay categorías aspirante, novicio, general, y superior. Nos asignan diferentes bandas y somos pocas las que salimos en bandas altas- Nos fue bastante bien y empezó a nacer esto y se fueron sumando más y más mujeres. Comenzamos 6 y ya somos 32 integrantes de todo Chile, y mientras pase el tiempo tenemos fe que se irán sumando muchas más”.

Cuenta que la sede de Yankee Lima está en Rancagua “así que podemos decir que Rancagua se formó el primer radioclub de mujeres del mundo”. Así con orgullo Leticia San Martín (XQ4NUA) explica que dentro de sus misiones, aparte de ser embajadores del país en el extranjero “estamos apoyando en los tiempos de catástrofe o emergencias, en este caso a Onemi, porque en un terremoto o temblor somos los primeros en saber dónde fue el epicentro, en cuanto a aluviones se forman brigadas de radioaficionados para prestar ayuda en forma anónima, todo es sin fines de lucro, lo que nos importa es el bienestar de la comunidad”.

San Martin comenta que el nombre del club Yankee Lima en la jerga de los radioaficionados “significa Young Lady, es decir Mujer Joven y si bien no somos muy jóvenes, hay de distintas edades, pero tenemos el espíritu. Pero así se llaman a las radioaficionadas del mundo y por eso le pusimos al grupo Yankee Lima Chile con el indicativo CE4YLC y así formamos el grupo, ya somos conocidas internacionalmente como grupo y hoy felices porque somos el primer radioclub sólo de mujeres”, subraya la presidenta de YL quien abre la invitación a alguna fémina que se quiera sumar a sus filas “primero deben acercarse a algún radio club, aquí está el Radioclub Rancagua y el de nosotras, así que a las interesadas les invito a que nos escriban a contactos@ylc.cl y las puedo guiar a que cada vez se vayan sumando más mujeres porque es un hobbie bonito y uno puede tener un millón de grandes amigos gracias a esto”.

Cabe destacar que en la frecuencia de YL Chile, participan socias de Rancagua, Malloa, San Antonio, Viña del Mar, Coquimbo, Copiapó, Iquique, Talca, Los Ángeles, Villarica y Temuco.

CELEBRAN EL DÍA DEL RADIOAFICIONADO

La radio afición ha hecho contribuciones significativas a la ciencia, la ingeniería, la industria, servicios sociales y principalmente ha ayudado a salvar vidas en momentos de emergencias. Así y como forma de reconocer el aporte de los radioaficionados en diversos ámbitos a lo largo de su historia, es que el año 2016 el Senado instituyó el 14 de agosto como el “Día del Radioaficionado Chileno” haciendo un llamado a los Radio Club existentes a lo largo del país –agrupados en Federachi (Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile) y Radio Club de Chile-, a celebrar la fiesta del patrono de los radioaficionados, San Maximiliano María Kolbe Dabrowska, quien en 1937 fue radioaficionado con el indicativo SP6RN, el que permanece actualmente desierto en su honor. En 1971, fue beatificado por el Papa Pablo VI, para el 1982 ser canonizado por el papa Juan Pablo II.

Así y para celebrar el importante día, es que en representación de la subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi llegó hasta Rancagua el Jefe de la División de Concesiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Alejandro Freire para ser parte de la destacada efeméride, quien en la cita sostuvo “estamos muy felices de estar acá y poder apoyar a esta noble labor, tremenda afición gratuita, sin ningún interés. El gobierno y la Subsecretaría siempre ha tenido una tremenda afición por lograr el desarrollo de esta actividad. Es muy fácil hoy día tener una licencia, basta con hacer una solicitud y pedir alguna de las licencias comenzando desde el grado más primario, el de novicio”, argumentó.

La autoridad agregó que “Nuestra principal fuente de comunicaciones -además de las radio operadoras- siempre van a ser las más confiables las de la radio afición, una por el capital humano que tienen y dos por el capital técnico que es completamente a prueba de fallas”, destacó Freire.

Y es que los radioaficionados no están solo en las catástrofes naturales; sino también son embajadores de nuestro país ante el mundo. Esto se hace con un indicativo especial que se solicita a la subsecretaría de telecomunicaciones y así son muchas las actividades donde a través de las señales de radio transmiten al mundo. Un valioso hobby, que aglutina a más de cinco mil radioaficionados a lo largo de nuestro país.

Claudia Troncoso de Rancagua

“Estoy orgullosa de pertenecer al primer equipo de radioaficoonados de mujeres”

En la cita, la radioaficionada de Rancagua Claudia Troncoso (CD4CIT) sostuvo que está “orgullosa de pertenecer al primer equipo de radioaficionados de mujeres, además incentivar a todas las personas y a jóvenes que puedan ser parte de este equipo”.

Agrega que su motivación nace “por el ejemplo de mi padre, porque de chica he estado inmersa en el mundo de las telecomunicaciones, me he mantenido conectada con un tío de Santiago y con otras personas del mundo, esa ha sido mi motivación desde pequeña, comunicar y estar cerca de otras personas que hacen lo mismo y a la vez, ayudar en caso de catástrofes y de alguna contingencia que pueda acontecer también podemos comunicarnos cuando no existen los celulares, cuando se cae la señal estamos en contacto y en comunicación con las personas”, argumenta.

Comentarios