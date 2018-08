En O’Higgins acusan mejora futbolística y apuntan a la final que jugarán frente a Unión Española

El volante Gerardo Navarrete y el mediapunta Agustín Gutiérrez consideran que están claros en que tienen que sostener lo bueno que hicieron en la fecha pasada para optar por la victoria en casa.

Las cuatro derrotas consecutivas y el salir de zona de clasificación a torneos internacionales, caló hondo no solo en el seno del plantel de jugadores, sino que también en los directivos y en la hinchada celeste. Pero, pese a ello, los buenos pasajes que mostraron en la fecha anterior ante Universidad de Chile, esperan repetirlos el sábado por la noche en el estadio El Teniente frente a la Unión Española.

Este partido, que tiene pinta de final para los rancagüinos teniendo en cuenta que los hispanos lo superan en la tabla de colocaciones siendo así rival directo para entrar a la Copa Sudamericana 2019, es -dicen- la ocasión propicia para despertar y sacarse de encima ese “problema mental” que los afecta.

Al respecto, el volante Gerardo Navarrete manifestó que ojalá el fin de semana “se haga sentir la presión de la gente, ese apoyo es muy importante y con ellos sacaremos esto adelante”.

En ese sentido, la muestras de aprecio hacia un grupo que la ha pasado mal en este segundo semestre, son importantes, expuso el ex Universidad de Concepción, porque “nosotros nos demos cuenta de que podemos sacar esto adelante”.

De cara al juego sabatino (fijado para las 20.00 horas), el trabajo en el Monasterio Celeste se centra en poder contener el juego aéreo del elenco de la Plaza Chacabuco, pero también buscando potenciar los puntos altos que dejó su actuación en el estadio Nacional.

Respecto al juego, Navarrete expuso que será “un partido muy difícil, Unión va a venir a reafirmarse para seguir sobre nosotros” y que Unión, “tienen delanteros muy altos, quizás vayan a buscar muchos centros, pero se puede suplir eso con otras cosas”.

BUSCANDO MÁS MOTIVACIÓN

A sabiendas que para superar el mal momento deportivo requieren de motivación, el mediapunta Agustín Gutiérrez, expuso que por estos días, “todo tiene que ser una motivación para nosotros, estamos en un momento negativo donde no podemos conseguir puntos, y tenemos que saber que se viene un rival directo, y que tenemos que hacer un partido igual o mejor del otro día”.

Contra Unión y los rivales venideros (Iquique y Curicó Unido), comentó “Guti”, esperan sostener los buenos instantes de fútbol que mostraron el sábado anterior y que “si conseguimos eso, seremos un rival mucho más difícil para los otros equipos”.

Junto con ello, sentenció que en el Monasterio Celeste tienen “mucha confianza en el equipo” de que saldrán de la mala racha, pero para eso, deben jugar con “mucho sacrificio, con mucha humildad dentro de la cancha, tratando de correr más que el rival, meter más que el rival y jugar más que el rival, y en todo momento tener ese pensamiento”.

Es más, el sábado por la noche en el Mundialista, aseguró, “sin duda que hay que ganar. En todos los partidos hemos salido a ganar, y nos tenemos que hacer cargo que hemos cometido errores y cosas que pagamos muy caro”.

De paso, puntualizó que el rival de turno es complejo, y que “hay que tener precaución con las virtudes de ellos, pero tenemos que hacer hincapié en lo que estamos trabajando”.

Cabe consignar que, de momento, la única ausencia para el partido sería Albert Acevedo que sigue complicado de la lesión muscular que lo afectó en el reinicio del torneo en Viña del Mar (autor de la única victoria celeste en el semestre), y que nuevamente se perdería un partido.

En tanto, ayer el entrenador Mauricio Larriera comenzó a delinear al once estelar para medirse ante los hispanos, algo que debería ratificar esta mañana, en una nueva práctica. Es más, el DT hablará pasado el mediodía y ahí entregaría luces de cómo afrontar el juego, pero no se descarta que, producto de las buenas sensaciones que dejó el once del partido anterior, mantenga la misma alineación.

