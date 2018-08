Se iniciaron servicios policiales especiales en Pelequen

Desde hoy miles de peregrinos comenzaran a llegar hasta Pelequen, por celebrarse la festividad de Santa Rosa.

Por este motivo ayer en el frontis del templo se dieron inicio a los servicios policiales especiales para resguardar la masiva llegada de peregrinos. Cabe consignar que los uniformados de la localidad reciben refuerzos importantes de personal y medios logísticos, con el propósito de brindar una mayor seguridad a los asistentes.

El Prefecto de Cachapoal , Coronel Juan Baeza explicó que “Los servicios extraordinarios que se implementaran, se encontraran orientados principalmente a garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, además es fundamental mantener un ordenamiento vial, debido al aumento de vehículos, peatones y ciclistas que arriban al santuario. Nuestro propósito es prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito, previendo el personal necesario tanto en la Ruta 5 Sur, como en los accesos al Santuario”.

Por su parte la Gobernadora de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff, dijo que ” hemos barajado todas las aristas posibles, también incluyendo la instalación de los locales comerciales y la inspección general de la festividad de acuerdo a la ordenanza municipal, además de los estacionamientos, baños públicos, señaléticas, vías de evacuación y emergencia, y se entregarán a los niños pulseras identificatorias con número telefónico de contacto en caso que se pierdan”.

Por otra parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Hans González agregó que “Como esperamos una alta afluencia de peregrinos para esta festividad acá en Pelequén, hemos planificado y dispuesto el 80% de nuestro personal fiscalizador y en coordinación directa con Carabineros para poder fiscalizar principalmente lo que es el transporte informal.

En este sentido, el seremi aseguró que los únicos medios validados están debidamente acreditados, “se han aumentado el número de ciertas flotas de las comunas aledañas, y de la capital Rancagua, San Fernando, de Santa Cruz también, se han dispuesto variados servicios que están acreditados y esos son los medios oficiales que debiese preferir la comunidad”.

Parrillas no podrán instalarse en veradas

El decreto municipal Nº 960 de la comuna de Malloa, prohíbe la utilización de parrillas a carbón, eléctricas o a gas en la calzada o aceras durante la festividad de Santa Rosa Lima.

De este modo se prohíbe el uso de parrillas y cocinillas u otros elementos para cocinar alimentos en calzadas y aceras. Quien infrinja esto deberá pagar una multa de 5 UTM. Si el infractor tiene la calidad de arrendatario donde se haya infringido la normativa, será el propietario quien deba pagar la multa. Además se decomisarán las parrillas que sean encontradas en las aceras o la Avenida Santa Rosa, siendo entregadas previo al pago correspondiente del propietario.

Según explicó el alcalde de Malloa, Arturo Campos, la medida obedece a que se trata de lugares donde circula gran cantidad de peatones, por lo que lo fundamental es la prevención para que así no ocurran accidentes. “Se le ha prohibido sacar sus parrillas, con la humareda que se produce y complica a la gente. A fin de evitar algún accidente nosotros publicamos este documento para que su cumpla. La municipalidad no prohíbe venta de anticuchos o choripanes, pero no en las veredas, ya que son para el tránsito peatonal”, dijo el alcalde.

La autoridad comunal adujo que lo primordial es velar por la integridad física de las personas, medida que según el alcalde se tomará desde el frontis del santuario, hasta las cercanías de la estación de ferrocarriles.

Otro tema que destacó el alcalde es que este año se reforzara el sistema de servicios higiénicos, así como el retiro de la basura, tema no menor, ya que durante la festividad son toneladas de desperdicios los que se acumulan.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Sábado 25: ´´Mirar y actuar con misericordia”. Día de los Jóvenes.

Domingo 26: ´´Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor”. Toda la comunidad parroquial celebra el Día del Señor; Misas 09:00- 11:00- 12:00 y 17:00 horas.

Lunes 27: ´´Sembrar paz en nuestro alrededor”. Invitación a las instituciones de Pelequén; Bomberos, Escuela, Cruz Roja, Club Deportivo, Juntas de Vecinos, Club de Adulto Mayor.

Martes 28: ´´Respetar cada día el camino del evangelio aunque nos traiga problemas”. Día de los Artesanos y trabajadores en general.

Miércoles 29: “El gran protocolo´´, participa la comunidad y comerciantes, bendición del pan.

Jueves 30: “Solemnidad de Santa Rosa de Lima”, Celebrada en su Santuario de Pelequén; 05:30 am se abren las puertas del Santuario, 06:00 horas, primera misa del día, desde ahí celebración en forma continua cada una hora hasta las 19:00 horas. Habrá atención a los peregrinos con el sacramentó de la Confesión y Pago de Mandas durante todo el día 30.

Viernes 31 y Sábado 01: Misas a las 10:00- 12:00- 16:00 y 19:00 horas.

Domingo 2: Misas desde las 08:00 cada dos horas. Confesiones y mandas, atención permanente.

Lunes 3 al Sábado 8: Misas a las 10:00 y 16:00 horas.

