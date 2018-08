Los delitos regionales bajo la lupa del fiscal regional

– En una entrevista a El Rancagüino, Emiliano Arias habló de los casos más emblemáticos que ha enfrentado como son el caso Caval, las acusaciones de abusos sexuales dentro de la Iglesia y el aumento de delitos con armas de fuego. Además de sus proyecciones para la entidad persecutora.

–

Alejandra Sepúlveda

Fotos: Marco Lara

El 9 de mayo del 2016, el fiscal nacional Jorge Abbott, nombró a Emiliano Arias Madariaga como el nuevo Fiscal Regional O´Higgins, así el ex fiscal jefe de Pudahuel de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, llega a la región dejando atrás a al fiscal jefe de Maipú, Tufit Bufadel, y al fiscal jefe de San Vicente de Tagua Tagua, Aquiles Cubillos, quienes también estaban propuestos en la terna que elaboró la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Aunque Arias dice no saber del porque finalmente fue seleccionado para estar a la cabeza de las indagaciones de los delitos de la zona hasta el 2024. La verdad es que la trayectoria lo avalaba, desde que se tituló como abogado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción quiso entrar al nuevo ministerio público “Cuando yo estaba cursando mi ultimo año en la universidad estaba el proyecto de Ley que crea el Ministerio Publico y en aquella época, me intereso el derecho penal, y cuando de la Ley surge este cargo la función del fiscal, quien es la persona que dirige a las policías y la investigación, me fue muy atractivo para un joven Emiliano de esa época”, recuerda el Fiscal regional. Fue así que en el 2001 entra al Ministerio Público como ayudante fiscal de Arica, luego asumió como fiscal adjunto de La Serena, Concepción y Pudahuel, transformándose en el jefe de esta repartición en diciembre de 2004.

Pero una de las acciones más destacadas y que lo llevó a ser parte de casos de gran connotación nacional, fue participar en el equipo formado por el fiscal Sabas Chahuán que tienen relación con las causas políticas por irregularidades en financiamientos de campañas políticas en SQM o sus investigaciones en el caso llamado “El robo del siglo”.

En el marco de nuestro aniversario quisimos entrevistar al Fiscal Emiliario Arias para conocer su visión de las investigaciones que lleva en curso y sus desafíos para mejorar los niveles de seguridad de la región.

Fiscal, en estos dos años que lleva en la fiscalía de O´Higgins ¿Cuál es su visión de la región en materia delictual?

Al comenzar en la región me plante un primar año de conocimiento de las realidades delictuales en concreto de la región de O´Higgins, con sus fenómenos particulares y similares a los de todas las regiones que yo ya había tenido la posibilidad de trabajar. Uno siempre encuentra delitos comunes de gravedad y concurrencia, como por ejemplo robo en lugar habitado o violencia intrafamiliar. Pero también analizar los fenómenos particulares de la región, aquí surgieron los incendios forestales.

¿Qué otros delitos particulares puedo identificar de la zona?

Bueno, los incendios forestales, lo que se daban en la época de verano desde la región de O´Higgins a la del Bío Bío, los abigeatos. También en la región son particulares los cuasidelitos, al conocer la región vemos que ésta tiene caminos complicados y accidentes relacionados con la conducción en estado de ebriedad. Se dan Accidente bastantes graves. Así desde este segundo año he dado instrucciones en concreto a cada una de las áreas de los fiscales adjunto que forman parte de la región para que se investiguen estos hechos.

Últimamente hemos visto un aumento la violencia del actuar de los delincuentes, donde se observan posible riñas de bandas contrarias ¿se investiga estos casos de forma especial?

La delincuencia es bastante dinámica y es posible establecer ciertos parámetros para algunas cosas como por ejemplo el robo en lugar habitado, donde los fiscales jefes se encargan de ese tema en cada comuna y también lo hacemos con la fiscalía de foco. Así hemos visto una tendencia de aumento de los homicidios, homicidios con armas de fuego y también de los delitos contra la vida entre bandas organizadas, es por eso que en un principio designé a dos fiscales de la región para que se abocaran exclusivamente a ver los homicidios con armas. Luego que vinos que estos hechos no eran aislados y se creó una unidad de crimen organizado, que está abocada a la investigación del tráfico de droga y sus delitos conexos.

¿Hasta ahora ha tenido resultados sobre esta materia?

Hemos producido ciertas detenciones de connotación como el tema de detenido en San Antonio, dejado en libertad y vuelto a ser detenido por nosotros, donde fue formalizado por ocho delitos. También hemos investigado el secuestro a una niña en el sector poniente de Rancagua. (ver más sobre el tema en nota complementaria sobre bandas organizadas). Tenemos que estar atentos a la evolución de los delitos y tomar medidas inmediatas.

CAVAL Y ABUSOS A MENORES

¿Está satisfecho con los recursos tiempos y personal invertidos en la fiscalía para los resultados obtenidos en el caso Caval?

Hay una tendencia a determinar el existo de una investigación penal a ver gente presa. Lo relevante acá es decir para qué sirve el derecho penal, esto es la sanción del culpable que se ve reflejada en el delincuente, pero lo principal del derecho es la de prevención, en ese sentido es que las conductas no se reiteren en el futuro tanto como por el acusado como por el resto de la comunidad. Desde esa perspectiva estamos conformes a través de las consecuencias en ese punto de este caso.

¿Nos podría dar un ejemplo de ello?

Bastante ejemplificador sobre esto es el tema de los incendios, en este caso nosotros en los últimos cinco años, en la región había ocurrido un aumento sostenido de incendios provocados con alguna incidencia eléctrica, luego de eso con el proceso penal lo que hemos logrado es que el año pasado no hubiera ningún caso de incendio con esa incidencia. Similar a lo que esperamos con el tema de las platas políticas donde el hecho de revelar estos modus operandi hubo en esta pasada elección menos palomas y esas cosas de esas en la calles. En relación al caso Caval, aún hay una línea abierta que es el tema de la estafa donde van a ser reformalizados los mismos imputados, estamos en la etapa final y esperamos una sanción justa.

IGLESIA Y ABUSOS

Sobre la actual investigación que lleva sobre acusaciones de abusos a menores por parte de sacerdotes de la región ¿cómo comenzaron estas indagaciones y existen antecedentes suficientes para generar formalizaciones?

La investigación comienza con una denuncia que hace el equipo periodístico que es anterior a la exhibición del programa, esos antecedentes son verificados y comenzaron la investigación, actualmente la investigación no se trata sólo de los casos de las región sino que otros casos de acusaciones de abusos a menores en el país, donde ya hay formalizados en prisión preventiva.

¿Qué significa que llame a declarar en calidad de imputado a algún sacerdote?

El primer estándar es el inicio de una investigación, luego vamos avanzando en la investigación y si hay un antecedente para llamar a una persona en calidad de imputado lo hacemos, esto no es antojadizo, ya que nosotros solo lo hacemos si encontramos que la persona puede tener responsabilidad penal en el delito que se investiga. Lo mismo pasa con otras diligencias, con las denuncias podemos pedir una autorización judicial para allanar un lugar, pero antes necesitamos recopilar una serie de antecedentes para luego exponer en un tribunal de garantía y que nos acepte realizar el allanamiento.

¿En el caso de los sacerdotes el Obispo Emérito Alejandro Goic declaró en calidad de imputado o testigo?

La verdad el declaró como testigo, no como imputado. Estamos abocados ahora es en el análisis de la evidencia incautada no solo en el obispado de Rancagua, sino que en el arzobispado de Santiago. Cuando el fiscal nacional residió dictar una resolución que amplia esta investigación en otras regiones, tuvimos que evaluar otras líneas de investigación.

¿Cuánto tiempo espera que dure la investigación de este caso?

Es difícil decirlo, tenía una idea pero esta opción desaparece con la designación del fiscal nacional, estamos en etapa de revisión de evidencia y así ver líneas de investigación seguir y qué otras diligencias hacer.. Estamos hablando de un fenómeno al interior de una organización que es difícil, así que es más complicado poner plazos.

Los párrocos Héctor Fuentes y Freddy Gorigoitía actualmente imputados en el caso renunciaron al sacerdocio ¿esto cambia en alguna medida su estado en la investigación?

No cambia en nada si se retiran de la iglesia, lo que importa es el carácter que tenía la persona al cometer el delito, aquí en el caso de acusaciones de abuso a menores el ser parte de la iglesia es un agravante, pero si ellos fueron cesados o renunciaron a la iglesia no altere su situación procesal.

NUEVOS DESAFÍOS

¿Cuáles son los desafíos pendientes que ve usted en relación a la fiscalía en la región?

El desafío en que estamos al debe, es la investigación y sanción del robo en lugar habitado, lo que me preocupa mucho ya que tenemos altas tasas de delitos en esta materia sobre todo en San Fernando y Rancagua. No nos alcanza con los trabajos de los fiscales en cada comuna, hoy necesitamos la ayuda de la comunidad, que esta coopere con las policías. Estos delitos son muy difíciles de investigar porque ocurren cuando las casas están solas, por eso esperamos poder vincularnos más con la comunidad y poder bajar las tasas de delitos.

BANDAS Y DROGAS

Según informaciones de carabineros, en el presente año han aumentado las denuncias de delitos con la utilización de armas de fuego en un 34%, también se han incrementado la recuperación de armas en más del doble respecto a cifras del año anterior. Lo anterior ya mostrado que cada día los delitos ocurridos en la región de O´Higgins son más violentos y donde las armas son protagonistas que dan mayor status y seguridad a los criminales.

También como manifestó el fiscal regional en la entrevista principal los individuos han cambiado su modus operandi, especialmente los que tienen que ver con narcotráfico, donde se han generado bandas que están en conflicto y causan hechos de “ajustamientos”, como podría ser el ocurrido el pasado 28 de mayo del presente año en la población Santa Julia, donde un grupo de personas realizó 14 disparos a un vehículo en plena calle provocándole la muerte a un joven de 34 años.

Otro episodio parecido se registró el 18 de abril cuando una banda llegó a un pasaje del sector El Esfuerzo, donde entró a fuerza a una vivienda apuntando a los moradores con armas de fuego, en el lugar sustrajeron diversos artículos y droga. Tras darse a la fuga los realizaron disparos a carabineros que llegaron alertados del hecho.

Finalmente fue detenido en los alrededores de la comuna de El Tabo por orden del Tribunal de Garantía de Rancagua, un individuo conocido como “El Kiruza”, por los delitos de infracción a ley de armas y tráfico de drogas, entre otros, causa que se inició el día 2 de abril de este año en la Fiscalía Local de Rancagua, organismo que investiga al sujeto como uno de los principales proveedores de armas a los traficantes y delincuentes de la Región de O’Higgins.

CASO CAVAL Y REFORMALIZACIÓN DE COMPAGNON

La semana pasada la Corte Suprema declaró admisible el recurso de nulidad que presentó Natalia Compagnon, para dejar sin efecto la condena de 541 días de presidio menor en su grado medio, y el pago de 23 millones de pesos, que dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua el pasado 24 de julio, en el marco del Caso Caval.

Recordemos que el 11 de julio pasado, el tribunal dio por acreditado que “la empresa Caval, a través de sus socios, presentó ante el Servicio de Impuestos Internos, para los años tributarios 2013, 2014 y 2015, declaraciones de impuestos en las cuales se contemplaron como gastos reflejados en, al menos, una factura ideológicamente falsa, por servicios que en realidad nunca se prestaron”. Pero la dueña y principal acusa señala que ya ha sido juzgada por lo mismo anteriormente. Por su parte el Ministerio Público había pedido una pena de cuatro años, con una multa de $ 237 millones, por perjuicio causado al Fisco.

Pero el caso aún no termina como lo manifestó el Fiscal Arias en la entrevista, ya que la Arista “estafa” aún queda pendiente, donde Compagnon y su esposo Sebastián Dávalos serán formalizados por estafa e infracción a la Ley de Propiedad intelectual en asesorías prestadas por la empresa a Vial Concha. Respecto a este tema en diversos medios de comunicación señaló sobre la nueva formalización que “La Corte de Apelaciones ya se pronunció, dijo que no existía ninguna estafa ningún delito. Esto solamente te dice una cosa, Arias (el fiscal Emiliano Arias) está desesperado por tener algo que demostrar. No pudo demostrar nada en tres años, por lo que debería hacer ahora es dar un paso al lado, porque es una vergüenza“, sostuvo defendiendo su inocencia, publicado en un medio escrito nacional.

LOS OTROS DICTAMENES DE CAVAL

En la investigación de Caval también se dieron otras condenas como la dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua que confirmó la condena contra Mauricio Valero, emitida por el Juzgado de Garantía de Rancagua, por el delito reiterado de efectuar declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. En este proceso el ex socio de Natalia Compagnon en Caval fue sentenciado a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de condena y al pago de una multa de $ 60 millones.

Otras sanción lograda fue la dictada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que aceptó la solicitud de la arquitecta Cynthia Ross, imputada por la arista principal del caso Caval por cohecho, que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para acceder a una salida alternativa y no ir a juicio oral. Mientras que en marzo pasado el síndico de quiebras Herman Chadwick aceptó el juicio abreviado, donde debió devolver más de 100 millones de pesos.

INVESTIGACIONES DE CURAS POR ABUSOS A MENORES

La verdad que el caso de los 14 curas de la región de O´Higgins, actualmente imputados por la investigación del Fiscal Regional por posibles abusos sexuales contra menores de edad, es solo un arista del caso general, donde el número de sacerdotes de la región que sea protagonista de estos delitos es baja, aunque no así en su calidad de encubridores con delitos de la misma tipología por personas pertenecientes a la iglesia en otros sitios del país, aseguró el fiscal.

Caso que actualmente ya tiene a una persona en prisión preventiva tres ser formalizado por abusos sexuales contra menores, donde el Juzgado de Garantía de Rancagua fijó un plazo de 180 días de investigación contra el ex canciller del arzobispado, el sacerdote Óscar Muñoz. Según el Fiscal Arias serían cinco las presuntas víctimas que habrían sido abusadas entre los años 2012 a la fecha.

La acusación contra Muñoz y la evidencia encontradas en los diversos allanamientos a sedes de la Iglesia, tanto en Rancagua como en Santiago, mostrarían varias denuncias anteriores de estos hechos por lo que se habla de una situación compleja, incluso de encubrimiento por parte del Cardenal Ricardo Ezzatti, ya que el ex canciller del Obispado estaba en una situación privilegiada, donde obtenía información de todas la acusaciones de abusos que se habían en el país contra sacerdotes, señalan por parte de la fiscalía en diversos medios de comunicación.

El pasado 20 de Agosto el departamento de comunicaciones del Arzobispado de Santiago informaron que el cardenal Ricardo Ezzati decidió suspender su declaración en calidad de imputado señalando que “existen antecedentes incautados por la Fiscalía Regional de Rancagua en recientes diligencias que aún no han sido procesados por el Ministerio Público, ni entregados a la defensa del Cardenal Ricardo Ezzati, unido a la presentación de una querella referida a hechos que constituyen, entre otros, el motivo de la citación, se decidió suspender la diligencia por ahora”.

Comentarios