Oposición acusa de tozudez al gobierno tras rechazo a reajuste del salario mínimo

Tras el rechazo al veto presidencial por salario mínimo y a la insistencia del Congreso en el proyecto ya aprobado por ambas cámaras, desde la oposición señalan que “el Gobierno le debe una explicación a Chile; ha pretendido torcer y cambiar lo aprobado legítima y soberanamente por el Congreso Nacional, intentando imponer una fórmula que limita la capacidad y el derecho de los trabajadores a negociar, dejando a quienes menos reciben en una difícil situación. Esperamos que recapaciten y que dejen la tozudez a un lado. Hoy, tienen que explicar el al país lo ocurrido “, señalaba un comunicado de prensa enviado por la bancada de la DC.

“Hoy podemos poner apellidos distintos a la oposición, pero, efectivamente estamos unidos en la defensa de mejores condiciones laborales para los trabajadores. Cuando el Gobierno viene a poner sobre la mesa de la Comisión unida de trabajo y hacienda, mil pesos, una luca de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de Chile, es una ofensa, es una falta de respeto que no podemos permitir y lo que está haciendo, es poner una muralla China, entre el Gobierno y la oposición, y está dinamitando la posibilidad de cualquier acuerdo y de una oposición constructiva de aquí en adelante.”, señaló el diputado DC Raúl Soto.

Soto agregó que “esta actitud condiciona bastante, sobre todo cuando el Gobierno insiste en poner a las discusiones sociales, como escudo a las pymes, todos queremos políticas públicas pro pymes que defiendan aquellos empresarios más pequeños de nuestro país, pero eso no puede impedir que avancemos en temas sociales y en el salario mínimo. Tiene que pasar mucha agua bajo el río para ver si podemos llegar a un acuerdo o no . por ejemplo, en la reforma tributaria, o en cualquier otro proyecto que el Gobierno ingrese a este Congreso.”, aseguró

Por su parte el diputado Juan Luis Castro señaló “¡Por favor! Todo este show, toda esta parafernalia, veto presidencial, para haber planteado una migaja de mil presos”, dijo enérgico el parlamentario por O´Higgins.

“Lo encuentro vergonzoso, no me gusta y por lo tanto, los socialistas no vamos a votar a favor de este veto que es una obcecación del presidente Piñera por mil pesos más. Digámoslo con todas sus letras, nosotros no estamos para eso”, disparó Castro.

En ese mismo sentido, el Parlamentario PS acusó “un chantaje del Gobierno para que aprobemos su veto a cambio de que no haya reajuste”, lo que no encontraría eco en la izquierda “porque ya es indigno que no partamos con los $300.000 ahora en agosto, qué es lo que nosotros queríamos. Van a ser los $10.000 ahora en agosto y sube 16 mil más en marzo del próximo año”.

Castro, denunció además que “quieren una reajustabilidad automática sucesiva hasta el 2021 o el 2020, sin que haya capacidad negociadora para los trabajadores como corresponde año a año”.

“Nosotros somos partidarios de que, así como se ve una lucha en este año, se pueda puede abrir nuevamente el capítulo de salario mínimo el próximo año, porque es insuficiente a la expectativa que tiene cualquier ciudadano en este país”, concluyó el Parlamentario.

