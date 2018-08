Continúa guerra de declaraciones a raíz de rechazo de reajuste del sueldo mínimo

Tras el rechazo al aumento del sueldo mínimo ocurrido hace un par de días en el Congreso, se ha desatado una verdadera guerrilla de declaraciones entre oposición y oficialismo respecto a quién tendría la culpa de que por el momento no exista reajuste del sueldo mínimo.

A nivel regional el intendente Juan Manuel Masferrer en un punto de prensa entregó su punto de vista defendiendo el accionar del gobierno. “La postura de ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio tiene un claro sesgo político electoral, porque están interesados que esta discusión se realice justo antes de las próximas elecciones municipales y de gobernadores, que serán en octubre de 2020. Se trata de la utilización política de un debate que debe darse en forma seria, responsable, pensando siempre en el bienestar de las familias”, señaló Masferrer. Declaraciones que además fueron difundidas en las redes sociales del gobierno regional.

UN TONTO ÚTIL

Esta situación tuvo un dura respuesta por parte del diputado DC Raúl Soto quien en la mañana de hoy concurrió hasta la Contraloría junto a los diputados de su partido Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi y Mario Venegas, para solicitar al organismo que se pronuncie sobre el uso “irregular” de las redes sociales que realizó el Gobierno. Según Soto , “se ha utilizado plataformas institucionales, que deben cumplir un fin imparcial y que se financian con recursos públicos, con fines políticos para criticar a parlamentarios, para emplazar a la oposición y derechamente para mentirle al país respecto a qué es lo que pasó con el fracaso del proyecto del Gobierno de reajuste del salario mínimo”, quien añadió, “esto es impresentable, no lo podemos permitir. En mi región se lo he manifestado personalmente al Intendente, que ha sido un irresponsable, un tonto útil, que por el mero mandato del Gobierno ha repetido como loro lo que le mandaron a hacer pero sin ningún tipo de reflexión respecto a la verdad de lo que pasó y eso no puede ocurrir”(…) “El Contralor tendrá que determinar las sanciones a aplicar en el caso concreto de que determine que hay responsabilidad. Sin embargo, acá lo que nos importa es hacer un rayado de cancha al Gobierno y a los intendentes de que no pueden actuar con esa libertad e inmiscuirse en decisiones que son de otro poder del Estado”, concluyó.

SUBIR EL TONO DEL DEBATE

Tras estas declaraciones del diputado oriundo de Rengo, el también diputado por nuestra zona Diego Shalper, manifestó que los diputados de la Democracia Cristiana pueden hacer lo que estimen conveniente, pero puntualizó que las autoridades regionales y comunales tienen el deber de informar a la ciudadanía “de la actitud que está llevando adelante la oposición en el congreso, donde con tal de sacar un dividendo político muy mezquino estuvieron dispuestos a dejar a los trabajadores sin reajuste al sueldo mínimo(…)no vengan a aplicar una ley mordaza respecto a las autoridades regionales”, declaró.

Al mismo tiempo manifestó su molestia con las declaraciones del diputado Soto “cuando trata al intendente de la región de un tonto útil, yo no se lo aceptó. No se lo aceptó porque el intendente es el representante del presidente de la República en la región y no le acepto un insulto de esta naturaleza. Espero que el diputado Soto reflexione y empiece a elevar el tono de la discusión”.

