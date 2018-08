En la región las denuncias de maltrato entre estudiantes aumentaron un 18%

– Según cifras de la superintendencia de Educación, éstas aumentaron de 56 a 66, de ellas 38 corresponden a maltrato físico y 28 a maltrato psicológico.

Hasta las dependencias de El Rancagüino llegó el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, quien dio a conocer las cifras de denuncias de maltrato entre estudiantes de los primeros siete meses de este año -enero a julio de 2018- en la región de O’Higgins, las que sumaron 66, de ellas 38 corresponden a maltrato físico y 28 a maltrato psicológico.

Comparado con el mismo período de 2017, las denuncias aumentaron un 18%, de 56 a 66. El maltrato físico pasó de 25 a 38 denuncias, con un aumento del 52%; mientras que el maltrato psicológico tuvo una significativa baja de 31 a 28 denuncias, lo que corresponde disminución de 10%.

Así lo informó el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo “a nivel nacional, estamos con alrededor de un 45% y a nivel regional (O’Higgins) es un poco menos que la mitad, 18%; por lo tanto, si bien existe un aumento, este no ha sido tan significativo como otras regiones, lo que no quiere decir que no nos debe preocupar, porque cuando hay un estudiante que está recibiendo problemas de maltrato entre sus compañeros, debe ser una preocupación”.

Aquí agregó que “Para mejorar la calidad de la educación y frenar el maltrato entre estudiantes, es necesario hacer una alianza estratégica con toda la comunidad educativa para abordar estos temas. Esto incluye a los estudiantes, profesores, directivos y el involucramiento de las familias en la educación de sus hijos”, manifestó Izquierdo.

“CONVERSANDO VAMOS SOLUCIONANDO”

Cabe destacar que el superintendente de Educación, llegó hasta la capital regional, específicamente hasta el Liceo de Niñas de Rancagua donde lanzó la campaña en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) “Conversando vamos solucionando”, que busca que los problemas que puedan existir dentro de la comunidad educativa se resuelvan al interior de ella, como una forma de fortalecer las confianzas y el buen trato entre los miembros.

“Estamos haciendo un esfuerzo de acercarnos a la comunidad educativa y queremos hacer un llamado a todos los establecimientos del país a hacernos cargo del problema de Convivencia Escolar que estamos observando a lo largo de todo Chile; y qué mejor que ver las buenas prácticas en el Liceo de Niñas de Rancagua donde existen mecanismos de resolución de mediación de los problemas al interior del establecimiento y de esa manera poder hace el lanzamiento a todo Chile ‘Conversando vamos solucionando’. No queremos seguir recibiendo denuncias, queremos una superintendencia que haga acciones preventivas y estamos seguros que si los problemas se resuelven al interior del establecimiento educacional, las confianzas se van a afiatar”, argumentó.

