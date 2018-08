En O’Higgins ven que Iquique será un duro escollo

Los celestes jugarán el próximo sábado en el estadio Cavancha frente al CDI. Según Matías Vera, el partido es complejo por el momento que están pasando ambos elencos.

Ricardo Obando

El próximo sábado, a las 12.00 horas, O’Higgins visitará a Deportes Iquique en el norte del país. Para el fin de semana, los rancagüinos esperan hacer un buen papel, seguir afianzando las mejoras que han mostrado desde el partido ante Universidad de Chile, y al fin ganar.

En ese sentido, ayer, el volante Matías Vera, sostuvo que el juego será complejo, “un partido durísimo, porque ellos estarán como local, van a querer sumar puntos así como nosotros también lo necesitamos, porque hoy en día estamos fuera de puestos de copa”.

Junto con ello, el ex Nueva Chicago y San Lorenzo de Almargro, comentó que “ellos no van a regalar nada, y nosotros tendremos que ir a hacer un partido inteligente”.

Es más, esperan proyectar los buenos momentos que han tenido en los últimos partidos allá en el norte. “Contra la Universidad de Chile ya se vio otro equipo, desde lo anímico, desde las ganas. Pero, en el último partido se vio eso de querer ser protagonistas, pero, si no ganas, todo eso no sirve”, destacó.

A su vez, el volante, expuso que en el partido del próximo sábado, “nos tenemos que hacer fuertes, estamos pasando por un momento donde nos cuesta, y ahora trataremos de ganar porque tendremos tres semanas para trabajar los aspectos que el DT quiera”.

Finalmente, respecto al momento que está pasando este O’Higgins, Vera sentenció que “el equipo es el responsable de esto, no estamos creando tantas situaciones como antes, los delanteros no tienen tantas chances como antes. Pero, seguramente, con estas tres semanas de trabajo corregiremos un montón de cosas. Hay muchos puntos donde no estamos bien y trabajaremos en eso”.

