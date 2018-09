Intendente Masferrer sobre dichos de diputado Raúl Soto: La falta de argumentos y caer en la descalificación hace muy mal a la política y el país”

La máxima autoridad regional llamó al dialogo y erradicar “las mañas de la vieja política” agregando que el diputado DC con sus acciones muestra que no conoce las funciones del Intendente.

Una semana de conflictos donde se mostró, como no sucedía hace varios meses, las diferencias entre el gobierno y la oposición. El resultado, o mejor dicho falta de este, sobre la legislación para el reajuste del salario mínimo llevó a parlamentarios de oposición y autoridades regionales a un cruce de opiniones en redes sociales: por un lado las autoridades de gobierno salieron a criticar a los parlamentarios de oposición por no aprobar la iniciativa que entregó Sebastián Piñera; mientras que los diputados replicaban que el ejecutivo fue mezquino en no ceder su postura y negocias nuevas condiciones.

En la región de O´Higgins el debate fue más lejos y el diputado DC Raúl Soto señaló que pedirá a Contraloría que se pronuncie sobre la utilización de redes de gobierno “con fines políticos para criticar a parlamentarios, para emplazar a la oposición y derechamente para mentirle al país respecto a qué es lo que pasó con el fracaso del proyecto del Gobierno de reajuste del salario mínimo”, agregando que el Intendente es un “tonto útil” del presidente.

Con respecto al tema el Intendente Juan Manuel Masferrer, señaló que el Diputado puede recurrir al organismo contralor si lo desea, pero que lamenta profundamente el tono que existió en el debate “creo que la muestra de agresividad, falta de argumentos y caer a la descalificación, hace muy mal a la política y el país. Yo creo que podemos tener diferencias, pero lamento que un diputado tan joven tenga las mañas de la vieja política, de la política que queremos cambiar, donde existen faltas de respetos a la autoridad y a las personas”.

Sobre sus declaraciones por el rechazo al salario mínimo y la denuncia del diputado Soto a la contraloría, la máxima autoridad regional explicó que “creo que el diputado Soto tiene un desconocimiento frente a las funciones de un Intendente, porque como dijo el presidente Piñera ayer el intendente de la región es el representante del presidente y si éste manda un proyecto respecto al salario minino, y en este caso era el reajuste en mejores condiciones que se ha entregado en 10 años, es importante que nosotros demos a conocer la postura de los parlamentarios de la región y como votaron”

Finalmente la autoridad llamó a elevar el debate y generar diálogos, “los jóvenes y nuevas autoridades políticas tenemos la oportunidad y responsabilidad de erradicar la política confrontacional y violeta. Retomar los acuerdos y ver como avanzamos, como cuando aprobamos los recursos para mejorar la infraestructura de salud de la región”.

