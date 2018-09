Senador Manuel José Ossandon: “Podremos gobernar por 20 años”

El ex pre candidato presidencial señaló que el futuro del gobierno se jugará en si es capaz de solucionar los problemas de la gente.

Luis Fernando González V.

Un recorrido por el país se encuentra realizando por estos días el ex pre candidato presidencial y actual senador Manuel José Ossandón, el parlamentario realiza una charla a dirigentes y autoridades locales titulada “A la pinta con el presidente”, la que se refiere a como se debe trabajar políticamente, transmitir los logros y como percibir lo que la gente quiere.

En este contexto conversamos con el senador, que defendió lo realizado por la actual administración. Señaló no creer en los relatos “yo lo que creo es que el gobierno solucionan o no solucionan los problemas de la gente.”, ejemplificó con lo que ha sido su trayectoria política “Yo fui por 12 años alcalde de Puente Alto, una comuna con 600 mil habitantes que era considerada completamente roja, de izquierda y llegue a sacar el 70% de los votos. No porque yo tuviese un relato sino porque nosotros entendíamos y trabajamos por la gente”, aseguró.

“Si el gobierno, después de un gobierno malísimo, porque si hay un gobierno como el forro fue el de la presidente Bachelet, logra el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la calidad de la educación. Concretar bien muchas de las buenas ideas que tuvo la presidenta, como la reforma educacional. En el caso de Rancagua que la Universidad vaya mejorando la calidad, que los buenos alumnos de Rancagua se queden y no tomen el metrotren y se vayan a estudiar a Santiago. Hará que tengamos resultados positivos. Estoy convencido de que si seguimos como estamos podremos gobernar por 20 años. Porque más allá de las pequeñas crisis que han ocurrido el presidente ha tomado las banderas de la derecha social”, aseguró.

Explicó que el presidente Piñera hizo con él un trato entre primera y segunda vuelta, acuerdo que asegura que el presidente ha cumplido irrestrictamente. Entre esos acuerdos estaría asumir que la gratuidad en la educación llegó para quedarse, y avanzar fuertemente en la gratuidad para la educación técnico profesional. Además señaló, que ya se presentó la ley de pesca para recuperar el mar para todos los chilenos, entre otros temas.

Además explicó que creía que la instalación del gobierno ya estaba prácticamente terminada pero que aún faltaba “claramente se acabo la luna de miel de los primeros días. Yo veo una oposición súper obstructiva, nosotros nunca actuamos de esa manera con la presidenta Bachelet”, aseguró.

Al respecto el diputado Diego Shalper puntualizó “el gobierno anterior generó una gran cantidad de amarres para dificultar el traspaso de gobierno y eso me parece muy poco republicano y muy poco democrático. El problema que eso genera es que al final la alta dirección pública en vez de ser un sistema de selección de personas, se ha transformado en una herramienta de amarre de personas, y eso está muy lejos de los objetivos del gobierno y del país. Al final cuando cuesta un mundo cambiar a un director de un Servicio de Salud o del Serviu el que sale perjudicado no es el gobierno, son los comités de vivienda, los pacientes de los hospitales, aquí algo estamos haciendo mal si hay un cambio de gobierno y no se puede cambiar razonablemente a las personas que forman parte del anterior gobierno”, aseguró.

Al mismo tiempo el senador Ossandón aseguró que se está avanzando en mejorar las leyes de regionalización . “Lo que me ha informado a mí el presidente es que se está viendo la forma de ver las atribuciones que tiene que tener el gobernador regional. La ley que presentó la presidenta Bachelet es un gobernador de adorno, pero ojo estoy seguro que va a pasar lo mismo que pasó con los alcaldes cuando se comenzaron a elegir democráticamente, en el fondo la presión de la gente hace que vayan llegando las atribuciones (…) El gobernador al ser elegido democráticamente y no designados políticamente, van a tener que tener un plan estratégico del desarrollo de la región y jugársela por ese plan. En el fondo se habla mucho en las regiones de lo que quieren, pero no se ponen de acuerdo, nadie lidera esos procesos.”, aseguró

Comentarios