Ministra de Deportes, Pauline Kantor: “Vamos a estudiar la posibilidad de un velódromo para Rancagua”

En la última semana, la ministra de Deportes, Pauline Kantor, visitó diversos puntos de la región de O’Higgins con el fin de conocer detalles del desarrollo de políticas relacionadas al área, junto con analizar las inversiones que realizará la cartera en materia de infraestructura y también confirmar los avances en la realización de los próximos Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, que tendrán a la zona como su casa en octubre próximo.

Fue así como, la secretaria de Estado, estuvo en San Fernando, donde conoció los alcances de la millonaria inversión para reponer la carpeta de la pista sintética del estadio Jorge Silva Valenzuela; en Graneros donde se reunió con beneficiarios del Sename en aquella comuna, y; en Rancagua, donde encabezó la ceremonia de lanzamiento de becas de estudio para deportistas destacados, lugar donde también confirmó que se realizarán estudios para poder construir un velódromo en la capital regional, carencia en infraestructura para el ciclismo, que obliga a los exponentes de esta disciplina a viajar a Curicó o a Peñalolén para poder entrenar en un recinto similar.

Lo propio con las iniciativas de aumentar la cantidad de polideportivos en Rancagua, Santa Cruz y Pichilemu, más la opción de crear una piscina temperada -en comuna a definir- para fomentar la natación de alta competencia.

En medio de esta agenda, Pauline Kantor dialogó con El Rancagüino respecto a estas temáticas y a otras, como por ejemplo el fomento al deporte no solo en el alto rendimiento, sino que también en lo masivo y formativo, especialmente en lo que dice relación con la práctica en colegios y escuelas del país.

En octubre próximo vienen los Binacionales, y los recintos necesitan un mejoramiento, ¿Cómo se trabaja en eso?

Justamente, lo que ha estado trabajando acá el seremi. En algunos lugares estamos sobre la marcha, pero se van a invertir más mil 200 millones en conservación de recintos. Eso es importante, porque no solo tenemos que construir, sino que los que existen, tenemos que dejarlos a punto, ya sea por temas de cierre, de cambio de superficie, iluminación, accesibilidad, las carpetas, que los techos de los gimnasios estén bien, y ahí hay una inversión importante tanto en Rancagua, Santa Cruz, Graneros, Chimbarongo, Marchigüe. Son todas comunas donde va a haber una mejoría en este aspecto.

Ministra, además, ¿Hay inversión para recintos a construir?

Tenemos el polideportivo de Graneros, la reposición del gimnasio municipal de San Vicente, y vamos a estudiar la posibilidad de un velódromo para Rancagua. Acá el ciclismo es muy fuerte y eso justamente hay que trabajar y priorizar, por tanto, necesitamos que se vayan desarrollando talentos, que acá entrenen aquellos seleccionados infantiles o juveniles, es algo que lo estamos estudiando para que se pueda convertir en realidad. Además, vamos a estudiar la posibilidad de polideportivos que puedan faltar en aquellas comunas que aún no tienen. En Rancagua, probablemente y por la población que tiene, se requiera otro, en Santa Cruz y Pichilemu también. Además, ahí tenemos que hacer un estudio un poco más profundo con respecto a las piscinas temperadas. Lo que se quiere acá, es tener una piscina temperada por provincia, pero ahí tenemos que ver cual es la relación que tiene la región con la natación.

En ese sentido, Graneros es fuerte y Rengo también lo fue años atrás…

Dentro de esta nueva política, queremos que no solo dependa de la suerte de un entrenador que se tuvo en un momento determinado, porque a veces depende del carisma, del empuje que tienen un entrenador que va generando escuela, y el entrenador se va y el deporte muere. Lo que necesitamos es que exista una política perdure en el tiempo, y que los deportistas tengan claro y que digan que ‘en mi región, somos buenos para este deporte y lo podamos desarrollar acá’.

Ministra, a nivel regional, tanto en el Gobierno Regional como en el Consejo Regional, se viene trabajando en aprobar cierta cantidad de dinero para apoyar a deportistas que van a competir fuera de nuestra fronteras, ¿Qué opinión le merece aquello?

Es una muy buena noticia para la región. Es una muy buena gestión del seremi, porque se apunta a la focalización de los recursos, que permite apoyar de forma serie a deportistas destacados de la región que clasificaron a un campeonato, que postulan a este fondo, que de forma simple le asignen los recursos, va a competir y luego rinde cuentas. Está tan bien desarrollado, que nos gustaría que otras regiones puedan copiar el mismo modelo.

En otro ámbito Ministra, cuando asumió el cargo hace cinco meses, ¿Con qué se encontró?

Me encontré con una oportunidad y un desafío que nos planteó el Presidente Sebastipan Piñera, que era generar en Chile una cultura deportiva, que teníamos que empezar a motivar a los chilenos y a generar conciencia de la importancia de la actividad física y el deporte.

Por eso cuando el Presidente nos habla de mejorar la calidad de vida, de que busquemos un desarrollo integral, el deporte tiene mucho que decir y mucho que aportar en eso. Porque el desarrollo integral va más allá que el tema del crecimiento o del empleo, sino que tiene que aportar a las personas elementos y cosas para vivir mejor y que se sientan más felices.

Cuando llegamos al Ministerio, lo primero fue ordenar la casa. Me refiero en alinear al Ministerio con el Instituto Nacional del Deporte. Si bien son dos instituciones, tienen que trabajar totalmente unidadas bajo la dirección y lineamientos de la política que nace desde el Ministerio y que la implementación sea realiazada desde el IND.

El primer cambio fue trabajar todos en el mismo piso (Ministra, Subsecretario y Director Nacional IND), con una coordinación diaria respecto a la bajada del programa de Gobierno y cómo implementarlo.

Eso ha sido un desafío en cada una de las regiones, que todos trabajen de la misma forma. El periodo de instalación ya terminó, y ya estamos trabajando en los programas en los distintos ámbitos, tanto en el deporte competitivo y de alto rendimiento, como en el deporte formativo, recreativo y masivo.

En ese sentido, ¿Se priorizará uno por sobre otro, esto es, el alto rendimiento por lo masivo o al revés?

Acá el pedido del Presidente Piñera fue trabajar de la misma forma con las dos almas del deporte, porque ambas son necesarias. En el alto rendimiento, ya estamos socializando la nueva política, la que tiene un cambio bien relevante, porque le da mucha importancia a lo que es el desarrollo de talentos. El deporte funciona como una pirámide, con una gran base, y en la parte de arriba quedan aquellos deportistas que están representando a Chile en la elite mundial. Pero, toda esa base del desarrollo de talentos es clave, sobre todo en la reformulación de los programas CER (Centros de Entrenamiento Regional). Lo que estamos buscando es que se trabaje en la detección de talentos en las ligas escolares, con los clubes, con el deporte a nivel comunal, que se pueda detectar este talento y se invite a los niños al CER. Por tanto, el CER deja de tener ese limitante de edad. Lo que si necesitamos, es que a nivel regional, se priorice cuales son los deportes que tienen mayor potencial en la región, porque no podemos darle cabida a todos, pero si se potencia aquellos donde ya hay desarrollo o una conexión natural. Y de ahí vienen los programas con Federaciones, con equipos, las selecciones infantiles y juveniles, y después se llega al plan olímpico, con deportistas que ya tienen resultados a nivel Sudamericano.

Otro punto, ¿El tener pasado deportivo cambia las perspectiva de las cosas?

Absolutamente, porque cuando uno ha vivido y respirado el deporte de diversas instancias, porque a mi me tocó primero como deportista (seleccionado nacional de esquí), desde lo que significa de la renuncia que uno hace a otras cosas, el cómo uno se pone metas, cómo se pone objetivos, lo que marca el carácter y la personalidad. Por otro lado, como dirigenta deportiva primero en un club, donde uno ve las necesidades más básicas de cómo desarrollar el deporte, de cómo los deportistas aporten al país. Después, desde la Federación, cuando uno llega al alto rendimiento y como uno pueda lograr que esos deportistas puedan llegar a competir con los mejores. Y también me ha tocado como mamá de deportista, de lo que significa no solo el financiamiento, y de lo que significa en términos personales, de acompañar al hijo, motivarlo cuando les va mal, llevarlos a entrenar. En el deporte, son muy pocos los casos donde un deportista, de mutuo propio, sin apoyo de la familia, hace todo. Siempre, al final, uno necesita a un familiar de apoyo y que sea el sustento. Aquí, hay que agradecer mucho a ellos, se les debe mucho.

Para cerrar Ministra, hoy por hoy vivimos problemas con la obesidad en niños y niñas, ¿Qué pasa con la coordinación con otros ministerios, Educación por ejemplo, para que en los colegios efectivamente se haga clases de educación física?

Eso es clave, el deporte formativo es la base. En el programa de Gobierno hay tres ejes. El primero, lo que se desarrolla a nivel pre escolar. Ya empezamos con los pilotos, capacitando a las educadoras de párvulo, para que ellas puedan hacer 30 minutos de desarrollo de habilidades motoras en los niños, todos los días, que estén expuestos a ejercicios concretos que les permitan desarrollarse. Después, de primero a cuarto básico, lo queremos hacer con los profesores en terreno, que las clases de educación física sean de calidad y efectivas. Hoy se hace entre 14 a 15 minutos, se pierden valiosos minutos (en ordenar o cambiar ropa a los niños) y son pocos niños que al terminar la hora están cansados o traspirados. Y la última, son las tardes deportivas. Tener oferta para que los niños, una vez terminada la jornada escolar, se inscriban en talleres atractivos que los ayuden a prevenir el alcohol y las drogas, y que eso los incentive a incorporarse a un deporte colectivo o individual. El deporte en los escolares, es clave para el desarrollo de talentos y cuando queremos proyectar a Chile en los distintos medalleros. Y respecto a la obesidad, tenemos que cambiar los hábitos en la familia, algo que trabajamos con (el programa) Elige Vivir Sano. Necesitamos que la familia pueda participar de distintos eventos y talleres deportivos, algo que haremos el próximo año con clases integrales, donde convivan las distintas edades. (FOTO: Marco Lara)

