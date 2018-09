En la Región de O’Higgins: Senador Navarro  pide que se nombre a un fiscal especial para investigar máquinas “tragamonedas”

Fernando Ávila Figueroa

Hasta las oficinas del Ministerio Público llegó el senador, Alejandro Navarro, para reunirse con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a quien solicitó que nombre a un fiscal especial para investigar el funcionamiento ilegal de las máquinas populares de azar.

“Queremos un fiscal especial que se avoque exclusivamente a dilucidar y perseguir los delitos asociados a estas máquinas y se revise el ingreso y continuo funcionamiento de estos juegos en casinos populares a lo largo de Chile”, señaló Navarro tras la reunión con Abbott.

Esta mañana el senador llegó hasta la Región de O’Higgins donde presentó una denuncia para que junto con incautar las máquinas ilegales “se investiguen 4 delitos asociados al funcionamiento de estas máquinas: juego ilegal, defraudación tributaria, lavado de activos y asociación ilícita”. El jueves 30 hizo similar denuncia en el Ministerio Público de la región del Biobío.

“La situación de estas mal llamadas máquinas de destreza han terminado siendo una ola en todo Chile. La Asociación Chilena de municipalidades habla de 600 mil máquinas, los informes de la Superintendencia de Casinos hablan de 60 mil. No sabemos cuál es el número real de estas máquinas”, dijo Navarro tras hacer la presentación en Rancagua.

“Sabemos que estas máquinas han entrado de manera ilegal tal como lo denunció la Asociación Nacional de Aduanas y el conjunto de instituciones que han estado en la comisión de Gobierno del Senado como Carabineros, la PDI, el Ministerio Público municipios, el Servicio de Impuestos Internos, la Asociación de municipalidades, el Superintendente de Casinos, todas ellas están categóricamente por prohibir la proliferación de estas máquinas y no por regularlas y legalizarlas”, recalcó

Indicó que “actualmente existen 2 iniciativas de ley. La primera buscar legalizarlas a través de la regulación y nosotros que queremos prohibirlas. Por eso venimos hasta la VI Región hacer una presentación ante la fiscalía regional para que se investiguen a lo menos 4 delitos: primero, juego ilegal, estas máquinas no son de azar y no están autorizadas por la Superintendencia de Casinos; en segundo lugar, defraudación tributaria, si estas máquinas son de juego tienen que pagar impuestos; tercero, lavado de activos, tenemos claro que el dinero que fluye desde estos juegos no tienen ningún control y; cuarto asociación ilícita para delinquir. Estas máquinas tienen que ser requisadas y eliminadas”.

Agregó que todo lo anterior se puede combatir si se aprueba el proyecto de ley que presentó en 2016 y que busca “Prohibir y no legalizar ni regular” (Boletín 10.811 – 06) que busca eliminarlas gradualmente

El parlamentario señaló que “la situación es grave en todas las regiones del país y no puede haber una limitación sólo a la Región Metropolitana. Urgente se requiere de un fiscal especial si queremos llegar al fondo de esto; las más de 600 mil máquinas van día a día aumentando el daño social y económico a personas vulnerables y a sus familias; generando ludopatía y siendo focos de delincuencia. Lo que no se debe seguir permitiendo”.

“En Rancagua está el mayor número de máquinas de todo Chile. En Rancagua podemos encontrar 900; en San Fernando 600, en Rengo 300. En esta región hay la mayor concentración de máquinas y también podemos encontrar que en una sola sala existan 220 máquinas, un verdadero casino. Antes que la ludopatía

Sobre la investigación de la fiscalía por eventuales delitos asociados a financiamiento de campañas políticas por parte de empresas dedicadas a este tipo de juegos, tras el allanamiento de las oficinas del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, y del ex superintendente de Casinos, Francisco Leiva, Navarro precisó que “curiosamente 12 días después que presenté el proyecto, un conjunto de lobbistas concurrió al Congreso Nacional. Es claro que tenemos un problema social y económico gravísimo; hay que evitar la ludopatía, y esperamos por tanto que el fiscal investigue y pueda llegar al fondo de este tema y si hay políticos metidos, todo debe salir a la luz”.

Comentarios