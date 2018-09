General Velásquez zafa de denuncia de Fernández Vial y esto confirma a Colchagua en la liguilla

El caso de Héctor Lazo, auxiliar médico del conjunto sanvicentano, fue desestimado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Con ello, la pretensión vialina de entrar a la liguilla de ascenso de la Segunda División por secretaría, quedó en nada.

Ricardo Obando

“Estamos tranquilos”, decía hace algunas semanas el DT de General Velásquez, Roberto Rojas, por la denuncia de Fernández Vial en contra de Héctor Lazo, auxiliar médico del club, quién además ayudaba previo a los partidos en el calentamiento de los arqueros. Y esa tranquilidad quedó establecida ayer, cuando la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó que tal acusación fue rechazada.

En ese sentido, el órgano de justicia en Quilín recalcó en el fallo que, lo expuesto por la dirigencia aurinegra, respecto a que “Toto” Lazo, cumplía labores de preparador de arqueros sin tener contrato registrado ante el órgano rector del fútbol, no contó con las pruebas adecuadas, más bien, señaló que estas no existían.

En el documento, se indica que “en opinión de este tribunal, la escasa prueba aportada por la denunciante, no logra acreditar que el contrato que tiene registrado el señor Lazo en la ANFP no coincida con las labores con la cual se registró en la planilla de juego del partido que nos ocupa. Si bien es cierto la imagen (fotografías) aportada da cuenta de que el seño Lazo estaba con guantes de arquero y entrenando con los arqueros antes del inicio del partido, esto no acredita por si solo en opinión de este tribunal que al señor Lazo se le incluyera en la planilla de juego en calidad distinta a la que tiene registrada en la ANFP. A mayor abundamiento, no existe prueba o registro alguno en orden a que el señor Lazo, durante el desarrollo del partido, realizara una función distinta de aquella indicada en su contrato”.

En ese sentido, el fallo acordado por Exequiel Segall, Alejandro Musa y Simón Marín, y con los votos en contra de Carlos Espinoza y Carlos Labbé, sentencia que “este Tribunal, en su decisión de mayoría, estima que por el solo hecho de que un auxiliar médico, u otro miembro del cuerpo técnico, lance balones a los arqueos antes del inicio de un partido, ello no puede considerarse como una infracción a la norma toda vez que este sentenciados entiende que el bien jurídico protegido es que los que se sientan en la banca tengan contrato registrado con la ANFP en su calidad registrada en la planilla, cosa que entendemos el señor Lazo cumplió”.

De esta manera, lo que pretendía Fernández Vial respecto a obtener los tres puntos del partido en cuestión con lo cual desplazaba a Colchagua CD de la liguilla de ascenso a Primera B, no ocurrirá, pero los aurinegros apelarán a la segunda sala.

Ahora bien, Deportes Vallenar, fuera de la disputa por el título por diferencia de goles en comparación con la campaña de los sanfernandinos, busca conseguir puntos por la vía de escritorio, ya que denunció tanto a General Velásquez como a Deportes Santa Cruz por un caso similar al fallado el martes en la comuna de Peñalolén.

