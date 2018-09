Panoramas Culturales

Por Marcela Catalán

Documental

Este sábado, MiraDoc estrena otro documental en Rancagua. Se trata de ‘Petit Frère’, el cual retrata la cultura haitiana en Chile. Éste podrá ser observado los sábados 1, 8, 22 y 29 de septiembre, a las 16 horas en la Biblioteca Pública N°34 Eduardo de Geyter de la capital regional. La entrada general cuesta $1500, mientras que estudiantes y tercera edad cancelan 1000. La película fue codirigida por Roberto Collío y Rodrigo Robledo, y se impone como un diálogo entre lo colectivo y lo personal, una memoria viva que mezcla ensoñaciones y realidad. Esto, a través del relato de Wilner Petit-Frère, un inmigrante que observa y plasma noticias de interés para sus compatriotas residentes en Santiago. “Quisimos forjar una nueva manera de contar la migración haitiana, alejándonos de la mirada paternalista. Fue una búsqueda más plástica, un juego entre lo que Petit creaba con su boletín y nosotros con el documental”, señala Collío.

Casa del Arte

Tres mujeres adultas enfrentan la separación y la búsqueda de su hombre ideal: Silvana González es Tina, quien sufre a manos de su infiel marido y está dispuesta a concederle el divorcio, aunque en el fondo de su corazón sigue enamorada de él; Claudia Soto es Mecha, una chiquilla a punto de ser abandonada por su marido a que a él le gustan las delgadas; Maga Ortúzar es Tete, la más diferente de estas amigas, pues fue ella la que abandonó a su pareja, pues él no la satisface sexualmente. Bajo la dirección de Silvia Santelices, no se pierda “Divorciadas en busca de…”, este viernes y sábado, a las 20:30 horas en Ibieta N°187, Rancagua.

Teatro Regional

Con la finalidad de acercar la música a distintos rincones de Chile, es que Isabel Parra e Inti Illimani llegan a Rancagua para presentar este sábado, a las 20:30 horas, el concierto “Biografías”. En la ocasión interpretarán los temas más destacados de la cantautora, con nuevos arreglos musicales que la agrupación realizó especialmente para esta oportunidad. Además, ejecutarán algunos temas de la Cantata “Canto por una Semilla”, álbum basado en las décimas de Violeta Parra y que Isabel e Inti-Illimani grabaron en 1978.

“Este es un homenaje a la carrera y obra de Isabel Parra y una celebración de los 50 años de Inti-Illimani, pero sobre todo, es un reconocimiento a la música chilena y al salto enorme que ha tenido en las últimas décadas, en las cuales se ha posicionado en el mundo entero como una propuesta interesante y novedosa”, explica Jorge Coulon, líder de Inti-Illimani.

Stefan Kramer en Monticello

En cuanto a este sábado 8 de septiembre, el comediante nacional Stefan Kramer regresará a Gran Arena Monticello con el recién estrenado show llamado “Autoayuda”. De este modo seguirá demostrando por qué es el mejor imitador de nuestro país, con esta función que comenzará a las 21.00 horas y tiene las entradas están a la venta a través de Ticketpro.cl Kramer es un incansable buscador de respuestas, para dar sentido a la vida. Es también un consumidor compulsivo de libros de autoayuda como “El Monje que vendió su Ferrari” o “Los Siete Hábitos de la gente altamente efectiva”. Además, es un asiduo visitante a maestros que ayudan en esa búsqueda, como Pedro Engel o Pilar Sordo. Esta vez, buscando una respuesta para su futuro, emprende un viaje que cambiará su vida. En una particular estadía en la tierra de Donald Trump, el Imitador no sólo conoce y comparte con los famosos que pueblan la isla de Key Biscayne, estrellas como la Doctora Polo, Romeo Santos o Ricky Martín, también se mezcla con las estrellas de Hollywood como Silvester Stallone o Jim Carrey. “It’s the Same”, es su nueva filosofía de vida. Una frase que resume el misterio de la existencia humana .

Casa de la Cultura

Este viernes 7 de septiembre, a las 19 horas, el Cuarto Austral se presentará en Avenida Cachapoal N°90. El conjunto fue fundado en el año 2017, con la idea de acercar la música de cámara a todo tipo de audiencia. Se ha presentado en escenarios a lo largo de todo Chile, y acompañando a grandes solistas. Además del repertorio clásico al que se dedica esta agrupación, también tiene un profundo compromiso por el rescate y la difusión de obras de compositores chilenos. Respecto al sábado, a las 18 horas y con entrada liberada, se realizará la Primera Muestra de Cine Independiente en Rancagua. Ésta presentará un panorama de cortometrajes nacionales, todos premiados y unidos bajo un espíritu de compromiso con la belleza y la exploración artística. El evento es también un encuentro entre el cine y la comunidad, en donde cada director presentará su cortometraje para luego establecer un diálogo horizontal con el público y otros realizadores, abriendo la ventana a nuevas y diversas formas de hacer y disfrutar del séptimo arte.

