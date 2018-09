Carabineros lanza campaña preventiva para evitar accidentes elevando volantines

Fernando Ávila Figueroa

Ya se aproximan las Fiestas Patrias y es por ello que la Prefectura Cachapoal N° 11 de Carabineros, representada en la Sección de Criminalística Rancagua, LABOCAR, ha querido entregar unas sencillas recomendaciones a todas las familias del país, con la finalidad de que puedan disfrutar estas fiestas, sin tener accidentes ni dificultades con el uso del “volantín”, específicamente con el “hilo curado”, y de esa forma vivir el mes de la Patria como corresponde y sin riesgos.

Entre las recomendaciones que se entregaron destacan, no elevar volantines en lugares cercanos al tendido eléctrico y no rescatarlos en caso de quedar atrapados. No usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín. No utilizar hilo curado en base a vidrio molido, ni nylon. No cruzar calles a la hora de elevar volantines, con el fin de no generar accidentes por la distracción. Verificar que el lugar sea óptimo y seguro para la elevación de volantines.

Con estas simples y sencillas recomendaciones, Carabineros desea que unas felices fiestas patrias en familia y sin accidentes.

Comentarios