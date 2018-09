Diputado Javier Macaya y su candidatura a presidente de la UDI: “Creo que hoy día la UDI necesita un posicionamiento distinto,  más moderno, más inclusivo, más profesional y de más unidad”

– El diputado de la UDI, competirá contra la actual presidenta del partido Jaqueline Van Rysselberghe, en las elecciones internas que se realizarán en diciembre. Para esto aseguró el parlamentario “Estamos generando un proyecto que una transversalmente al partido”.

En el mes de diciembre, la Unión Demócrata Independiente (UDI) tendrá elecciones internas, por lo que el diputado UDI, Javier Macaya, comenzó su campaña para ser el nuevo presidente del partido, quien competirá con la actual presidenta, Jaqueline Van Rysselberghe. En su lista, el parlamentario por el Distrito 15, irá acompañado por el diputado Juan Antonio Coloma, como secretario general y el Diputado Patricio Melero en una de la vicepresidencia.

Así, el jefe de la bancada de la UDI, adelantó su candidatura y conversó acerca de la instalación de gobierno en estos primeros seis meses desde que asumiera su mandato Sebastián Piñera.

¿Si nos pudiera hacer un balance de estos primeros seis meses de Gobierno?

R.- El gobierno se ha instalado de manera correcta, han pasado poco más de cinco meses de su instalación, el que habiendo concluido, hoy lo que corresponde es dar con el tono para enfrentar una izquierda que sigue herida por su derrota electoral y que ha adoptado una política confrontacional y agresiva ante el gobierno. De oposición y obstrucción a lo que es el desarrollo de este gobierno.

En esta línea de una oposición a su juicio obstructiva que quedó demostrado en el rechazo al reajuste al sueldo mínimo, ¿Cree que eso fue una derrota para el gobierno del Presidente Piñera?

R.- Tenemos que acostumbrarnos que a pesar de ser Gobierno, somos minoría en el parlamento, y desde esa perspectiva, la clave es tener la capacidad de gobernar con las ideas y con el programa por el cual fue elegido el Presidente Sebastián Piñera, que fue elegido particularmente para el crecimiento económico, generación de empleos y la seguridad; y si somos capaces de sacar la agenda en esa materia, es Chile el que le va a cobrar a la Nueva Mayoría su obstruccionismo y espero que este Gobierno al final tenga a la ciudadanía de su lado para gobernar con las ideas y el programa por el cual fueron elegidos.

¿Qué se podría hacer para trabajar con una oposición más constructiva y no destructiva?

R.- Creo que hay que elegir interlocutores nuevos, quizás los tradicionales interlocutores, si uno ve la actitud de lo que ha sido el partido socialista o el comunista, se va a encontrar probablemente con la misma obstrucción de aquí a los próximos tres años de Gobierno y lo que hay que tratar de buscar son interlocutores que busque el bien de Chile, que entiendan que fueron elegidos por la amplia mayoría de los chilenos y de aquí seguir, ojalá, lo más fielmente el programa de gobierno.

ELECCIONES INTERNAS

Hablando de las elecciones que se vienen en diciembre, ¿por qué se la está jugando para ser el futuro presidente de la UDI?, ¿Cuáles son sus objetivos?

R.- Creo mucho en los liderazgos de regiones, y creemos que podemos hacer un esfuerzo importante por recuperar la influencia y unidad de la UDI con una mirada de futuro. Hay tres factores claves, primero seguir trabajando fuertemente con el mundo popular, recuperar la influencia, la UDI en los 90 y 2000 tenía un proyecto político muy potente, el más influyente de Chile que tenía influencia de trabajar en el mundo popular.

Y una mirada de futuro, donde hemos logrado generar un proyecto donde personas que somos pertenecientes a las nuevas generaciones del partido, estamos integrando a trabajar con nosotros a personas que son de generaciones anteriores, y en esa línea trabajar con la máxima unidad en un proyecto que lidere e influya y no uno que reaccione a las propuestas de la izquierda, creo que debemos ser más propositivos y menos reactivos a la agenda que nos impone la izquierda.

¿Cómo cree que le puede doblar la mano al 62% de los votos que sacó Jaqueline Van Rysselberghe en las elecciones pasadas donde le ganó a Jaime Bellolio?

R.- Creo que estamos en un momento distinto, hoy contamos con el apoyo de muchas personas que en su momento estuvieron con ella, que se han dado cuenta que la UDI necesita mayor unidad en su proyecto político y los temas que se marquen en la agenda política de Chile, vuelvan a reconvocar con el país en el que estamos viviendo. No basta solamente con estar hablando de la agenda valórica, a mí me ha molestado que en el último año y medio la UDI solamente se haya dedicado a hablar de la agenda valórica y se haya olvidado hablar del mundo popular, proyecto que debieran tener nuestro sello, como las sala cuna universal, inclusión social, pago al día de licencias médicas, entre otros, temas que deben estar en la agenda del día a día de la UDI. Espero que la UDI vaya mucho más allá de la sola agenda valórica que nos ha caracterizado en el último año y medio de gestión.

¿Quién lo acompañaría en esta lista para ser presidente de la UDI?

R.- Estamos generando un proyecto que una transversalmente al partido, que se vea que acá no es solamente la individualidad del presidente o del secretario general que va a ser el diputado Juan Antonio Coloma Álamos; sino que hay un proyecto que cruza transversalmente todas las capas del partido, está sumándose el ex presidente de la UDI, actual diputado Patricio Melero. Todos muchos de los fundadores del partido nos están apoyando y no tengo ninguna duda que éste es un proyecto de unidad, porque estoy seguro que acá no se trata de dividir la UDI, entre disidencia y oficialismo; sino que se trata de hacer posible un proyecto que encarne la unidad para la UDI.

¿Qué lo diferencia de la actual presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe?

R.- No estoy en esta campaña para pelear con ella, o sea es más, quiero adelantar que si yo gano, espero que nadie pierda, que no se hable de vencedores y vencidos, yo no tengo una crítica personal hacia su gestión, pero creo que hoy día la UDI necesita un posicionamiento distinto, más moderno, más inclusivo, más profesional y de más unidad.

