Este sábado comienza la segunda fase de las Clasificatorias Regionales Amateur

En las series Juvenil y Súper Senior tendrán acción en diversos escenarios de la región de O’Higgins.

Por: Ricardo Obando

Este sábado, en diversos escenarios de la región de O’Higgins, comenzarán los cruces por la segunda ronda de las Clasificatorias Regionales en las categorías Juvenil y Súper Senior.

Es así como, en el certamen que organiza la Asociación Regional de Fútbol Amateur, y que busca a los representantes de la zona para los Campeonatos Nacionales de Zapallar y Curanilahue respectivamente, todo comenzará a las 15.30 horas con un partido. En la localidad de Manantiales, en Placilla, el local recibirá a Entre Ríos.

Después, y en simultáneo, se disputarán varios encuentros a contar de las 16.00 horas. En ese sentido, la programación oficial de la categoría Juvenil entregada por ARFA contempla que en ese horario jugarán: San Fernando vs Graneros (estadio Peñuelas, Placilla), Codegua vs Pichidegua (estadio La Anivana), Malloa vs Unión Esperanza (estadio Municipal, Pelequén), Requínoa vs Pichilemu (estadio Municipal), Coltauco vs Machalí (estadio Municipal) y Las Cabras vs Rancagua (estadio Municipal).

La jornada en esta categoría la cerrarán, desde las 17.00 horas, Doñihue vs Vecinal Rengo (estadio Juventud Doñihue).

Por su parte, en la serie Súper Senior, la serie arrancará desde las 17.00 horas en el estadio Lourdes de Rancagua, donde se medirán los combinados de Rancagua y Coinco. A la misma hora jugarán también Santa Cruz frente a Graneros (estadio Joaquín Muñoz García) y Pichidegua vs Rosario (estadio El Toco).

Mientras que, a las 17.30 horas, San Francisco será local contra San Fernando (estadio Municipal) y Placilla hará lo propio contra Unión Esperanza (estadio Manantiales).

La serie continuará a las 18.00 horas con el encuentro entre Pichilemu y Liga Chimbarongo (estadio Municipal); a las 18.30 horas entre Las Cabras y Peralillo (estadio Municipal), y todo culminará a las 19.00 horas en la capital regional con el partido entre Juventud Rancagua y la selección de Peumo (estadio Lourdes).

