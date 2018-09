Hoy se juegan las revanchas en las Clasificatorias Regionales

Tanto en serie Juvenil como Súper Senior se realizan los partidos de vuelta, conociéndose así a los clasificados a la tercera ronda.

Ricardo Obando

Durante esta jornada, se jugarán en su totalidad los partidos de revancha de la segunda ronda de las Clasificatorias Regionales del fútbol amateur en las series Juvenil y Súper Senior, buscando así a los representantes de O’Higgins en los Campeonatos Nacionales de Zapallar y Curanilahue respectivamente.

En ese sentido, en la serie sub-17, todo comenzará a las 15.30 horas con el encuentro entre Graneros y San Fernando, duelo que se disputará en el estadio municipal de la comuna del café. Mismo horario para el duelo entre Unión Esperanza y Malloa, encuentro a jugarse en el estadio La Anivana, de La Compañía; y también para el cruce entre Machalí y Coltauco, a jugarse en el recinto deportivo La Piscina.

Luego, a las 16.30 horas en el municipal de Pichilemu, el local se medirá frente a Requínoa.

Mientras que, a las 17.00 horas culminará la fecha con los siguientes duelos: Pichidegua vs Codegua (Patagua Orilla), Entre Ríos vs Placilla (Santa Teresa), Vecinal Rengo vs Doñihue (Municipal de Rengo) y Rancagua vs Las Cabras (Municipal Lourdes).

Por su parte, en Súper Senior, todo se iniciará a las 16.00 horas con el duelo entre Liga Chimbarongo y Pichilemu, partido programado para el estadio municipal de la ciudad del mimbre.

Posteriormente, en la cancha El Delirio de Santa Berta y desde las 17.00 horas, jugarán Rosario y Pichidegua.

En tanto, cuatro juegos se producirán a las 17.30 horas. A saber: Unión Esperanza vs Placilla (La Anivana), Peumo vs Juventud Rancagua (Municipal de Peumo), Graneros vs Santa Cruz (Municipal de Graneros) y San Fernando vs San Francisco (Peñuelas, Placilla). Y, a las 18.00 horas, Peralillo recibirá a Las Cabras en el estadio municipal.

Cabe señalar que, al cierre de esta edición, se disputaba el juego entre Coinco y Rancagua, partido que se jugaba en la localidad de Copequén.

