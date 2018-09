Municipio de Chimbarongo interpone querella por “sillazo en la cabeza ”a profesor

– El apoderado habría ingresado al comedor escolar, luego que su hijo lo llamará y le comentará que este docente lo habría expulsado de la sala.

Luego de que el pasado lunes 10 de septiembre el docente Luis Fernando Torrealba fuera agredido por parte de un apoderado al interior de la escuela F-413 Tinguiririca Las Quezadas, el alcalde de Chimbarongo Marco Contreras presentó ante el Juzgado de Garantía de San Fernando una querella en contra del agresor del docente quien habría resultado con lesiones tras recibir un severo golpe por parte de un apoderado- quien habría ingresado al comedor escolar y golpeará con una silla de fierro al docente- quien terminó con cinco puntos en la cabeza.

En ese contexto, el edil manifestó que “Hemos presentado la querella para entregarles todo nuestro apoyo, esperemos que esto marque un precedente para buscar otras vías de solución a los problemas, nos mantendremos firmes en nuestra posición”.

LOS HECHOS

Según versiones de lo que habría sucedido – que comenta el agredido en la página del colegio de profesores- el incidente habría ocurrido cuando el apoderado ingresará al comedor escolar, esto tras que su hijo lo llamará y le comentará que este docente lo habría expulsado de la sala.

El docente agredido se encontraba en clases con los niños de quinto básico y en momentos que estaban todos trabajando, uno de ellos no habría llevado los materiales, lo que originó una discusión entre los menores, lo que hizo al docente tomar la decisión que él que no había llevado materiales saliera de la sala y éste habría aprovechado la oportunidad para llamar al apoderado. Ya luego cuando se encontraban todos en el comedor, el apoderado llegó molesto y comenzó a agredir al profesor y en momentos de ira éste tomo una silla de fierro y se la lanzó causando una herida y cinco puntos en la cabeza quien salió del lugar con insultos aduciendo que el profesor había echado a pelear a su hijo.

Tras la agresión, los funcionarios de la escuela impidieron que el apoderado saliera y llamaron a Carabineros para que lo detuviera. Más tarde, la jueza del Juzgado de Garantía de San Fernando formalizó al agresor, donde decretó prohibición de acercarse a la víctima y la cautelar de orden de arraigo nacional en su contra.

Roberto Villagra, Presidente Regional del Colegio de Profesores manifestó que estos hechos dejan en evidencia algo muy importante que debe atenderse y que apunta a la inseguridad que los docentes estarían realizando sus labores “Pareciera que nadie está atendiendo la importancia de construir buenos climas laborales en las escuelas, todo profesor tiene derecho a trabajar en lugares seguros y hoy esto se transgredió ya que no se resguardó la seguridad, aquí un apoderado ingresó hasta donde el profesor mermando el quehacer que se realiza lo que demuestra una des protección total del docente” . Además citó partes importantes que señala el la ley 20,501 y que apunta a que todo docente tiene derecho a trabajar en un ambiente de respeto “ Lo que está sucediendo es que la violencia no se genera en las escuela, esto es sólo reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad afuera de las aulas , hay un conjunto de condiciones que repercuten en las escuelas, para nosotros es un tema grave y que sentimos no se esta abordando, como se debe”. En ese sentido, finalizó que esperan sumarse dentro de los próximos días a la querella que ya se inició desde el momento que se denunciaron los hechos.

