Se  viene alza de pasajes en colectivos en Rancagua

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

Un alza en el valor de pasajes comenzaría a correr a mediados del mes de octubre y que afectaría a los usuarios de locomoción colectiva de distintas rutas en Rancagua, en lo que se denomina “recorridos diferidos” y que no afectará a los usuarios de trayectos directos u dentro de la misma ruta.

Esto tras la solicitud de algunas líneas de colectivo en incrementar sus tarifas. Alza que no se había realizado desde el año 2014. En ese sentido, Eduardo Lillo, Presidente de la Federación Regional de Transporte Colectiva (Feretracol) manifestó que efectivamente habrá un alza pero que afectara al valor del pasaje valle sino a los recorridos más largos “es importante aclarar que la solicitud que han hecho algunas líneas obedece a recorridos donde los usuarios traspasan sectores, no afectará a las personas que por ejemplo se desplacen en una misma área”.

A modo de ejemplo una persona que se traslade desde Manzanal al centro seguirá pagando el mismo valor. Sin embargo el pasajero que venga de oriente y se traspase a poniente se verán afectados por el alza”.

Del mismo modo Lillo, aprovechó de señalar que esperan que los usuarios no rechacen esta medida y que valoren el esfuerzo sea valorado por la comunidad “hace cuatro años que no se subía, y decidimos aguantarnos para no provocar daños a los usuarios pero la situación ya no era sostenible y esperamos que ese esfuerzo sea valorado por la comunidad”.

LA SOLICITUD

Por su parte el Seremi de Transporte explicó que la primera quincena de septiembre fue presentado dicha solicitud y que comenzaría a operar a mediados de octubre “en las primeras semanas de septiembre recibimos las solicitudes que provienen mayormente del sector Diego Portales, Villa Teniente lo que para nosotros es importante aclarar que esta alza obedece a factores como el incremento del Ipc, desgaste del vehículo, el impuesto del valor del combustible (…)pero un aspecto muy importante es que desde el año 2014 no se registraba un incremento, y la tarifa variaría según los tramos, pero se prevee que los valores fluctuarían entre los 50 y 150 pesos”.

En este punto, González explicó que el artículo 41 del Decreto 212 señala que en el caso de servicios de transporte público colectivo de pasajero, el valor de la tarifa, así como cualquier incremento del mismo, deberá ser comunicado por escrito a la Secretaría Regional respectiva con una anticipación de, a lo menos, 30 días corridos antes de su entrada en vigencia. Con el mismo plazo, el responsable del servicio deberá comunicar a los usuarios dicha variación mediante medios escritos exhibidos en un lugar visible al interior de los vehículos. Cabe destacar que -en todo caso, el Seremi respectivo, puede reducir el plazo de 30 a 15 días para que comience el nuevo tarifario –

RECORRIDOS DIFERIDOS

Luis Lorca, Dirigente de la línea 1 de Diego Portales señaló que decidieron crear una nueva tarifa para los usuarios que se desplacen de un extremo a otro “las personas que se trasladen desde el sector Galilea- Av Provincial poniente al sector ex Panamericana ruta 5 sur o travesía ellos tendrán un costo de ida y regreso de $750.- esto ya que es una distancia demasiada larga, y fue tomada esta decisión para no subir la tarifa básica de los demás recorridos” señaló.

Del mismo modo argumentó que luego de analizar la situación están convencidos que es lo más correcto para los usuarios en general “Es lo más equitativo o correcto para cobrar a los usuarios, pues los tramos se han ampliado, nos ha crecido el recorrido. Y no contamos con el subsidio que si tienen la locomoción colectiva mayor (…)

