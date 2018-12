El guerrero Cracklandria

Por: Alexis Apablaza Campos

Periodista y exeditor de Deportes de El Rancagüino

Un cercano a Eduardo Berizzo le preguntó al inicio de la temporada 2013 por qué solicitó la llegada de Pablo Calandria a O’Higgins, indicándole que podía ser un error considerando el bajo nivel mostrado en las campañas 2010 y 2011 en Universidad Católica y Santiago Wanderers respectivamente.

El entonces entrenador del Capo respondió sonriente: “tenga fe”. Una frase que se entiende mucho más esta semana, cuando el Toto ha sido viral por su discurso en conferencia de prensa hablando sobre la felicidad, las formas de ganar y las maneras que tiene de vivir el fútbol dirigiendo al Athletic de Bilbao.

Lo cierto es que Berizzo conocía a Calandria desde hacía más de una década, cuando ambos daban sus primeros pasos europeos en el Olympique de Marsella, una aventura que para ambos no resultó bien, aunque el hoy técnico tendría luego su revancha en el Celta de Vigo, un lugar donde lo quieren tanto o más que en Rancagua.

Pablo, en cambio, se convirtió en un eterno renegado. Transitó por diversos clubes españoles, en Primera y Segunda División, con un promedio de gol aceptable (no sobresaliente) para ‘un 9 de raza’; regresó a Argentina, teniendo un escaso aporte tanto en Gimnasia y Esgrima de Jujuy como en Atlético Tucumán, hasta que tuvo la opción de cruzar la cordillera.

Fue en el Santiago Morning de Juan Antonio Pizzi donde por primera vez encontró su lugar. A mitad de año, Macanudo partía a la Universidad Católica para consagrase campeón, mientras Pablo era uno de los máximos artilleros del torneo. Sin embargo, su momento de gloria con el Chago fue el 18 de diciembre de 2010, cuando en el minuto 117 marcó el 3-1 ante Deportes Antofagasta en una agónica liguilla de promoción que permitió a los microbuseros mantener la categoría.

Pizzi volvió a confiar en él para el 2011 en la UC y luego vino lo que mencionábamos el comienzo: ni en San Carlos ni en Playa Ancha dejó buenas sensaciones.

O’Higgins rozó la gloria en el Apertura 2012, pero en el Clausura ni siquiera pudo clasificar a playoffs. Esa ilusión contenida del título requería fichar refuerzos de jerarquía, más considerando la venta de Ramón Fernández a la U. Con 31 años, Calandria llegó para convertirse en Cracklandria.

77 goles en seis temporadas. Cada hincha tendrá el suyo especial, aunque el más recordado será aquel del 7 de diciembre de 2013, aquella calurosa tarde frente a Rangers en el Fiscal de Talca cuando un lanzamiento penal en las postrimerías del partido que daba a O’Higgins la opción de meterse en la final del Apertura. Cracklandria no falló y solo 72 horas después bajaría la primera estrella.

Aquel ‘gol CTM’ perdonó el que quizás haya sido su único pecado con la camiseta celeste, durante la noche del 4 de abril de 2014 (en el estreno de la remodelación de El Teniente), cuando a los 83’ falló un penal ante Lanús que no permitió el pase de O’Higgins a octavos de final de Copa Libertadores. El héroe también sufrió los azares del destino.

Todo ello recordaba la noche del jueves sentado junto a mi madre en la galería Angostura, previo a su lanzamiento penal y a su último grito de gloria. Luego lo vi pasar emocionadísimo en una vuelta olímpica pocas veces vista en calle Almarza. A mi lado había una familia colombiana aplaudiendo y grabándolo todo.

Con eso se me vino a la mente un cantante de esa nacionalidad, Yuri Buenaventura, y su tema “El guerrero” como un gran corolario de aquel que con humildad, simpatía y una capacidad goleadora inolvidable vino, vio y venció.

“El guerrero levantó su mano, señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada, comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera”.

