EDITORIAL: La Teletón no es suficiente

El pasado fin de semana vivimos uno de los ritos modernos de nuestro país, una nueva Teletón movilizó a todo Chile en torno a recaudar los necesarios fondos para atender a los niños discapacitados del país. Como siempre, recordaremos cientos de historias de superación, de niños que con sus cortos años nos enseñan la importancia de la perseverancia y el no rendirse.

Más allá de las críticas que este gran programa televisivo levanta en torno a los negocios que sponsor y rostros puedan o no hacer en torno a la jornada, es indiscutible la gran cantidad de niños que son atendidos gracias a la fundación pero en estas cuatro décadas desde que naciera esta gran obra, las circunstancias de nuestro país han cambiado, por lo que es poco comprensible que el necesario tratamiento de miles de menores esté en manos de una fundación privada que magníficamente a atendido a miles de niños y no del estado de Chile.

De un total de 2 millones y medio de discapacitados en Chile, más del 50% son indigentes y viven bajo la línea de pobreza. El 94% de las personas discapacitadas en Chile no ha recibido Rehabilitación Integral y el 81% vive con Pensión Básica Solidaria de Invalidez y el 19% no califica para obtener esta pensión ni tiene trabajo. O que un 42% de los discapacitados en Chile no culminan la etapa de educación básica. En Chile, hay más de 1.625.000 de personas con discapacidad en edad de trabajar y existe un 90% de cesantía en este universo de potenciales trabajadores. El 9% trabaja en labores informales y sólo el 1% encuentra un trabajo con contrato laboral.

Como se ve, sólo a través de las duras cifras, la Teletón es importante y hace visible un problema, pero claramente no basta y como sociedad tenemos una gran deuda pendiente con una verdadera integración.

Luis Fernando González

Sub Director Diario El Rancagüino

