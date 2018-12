Seremi de Educación inició su lunes con reja cerrada

– Una larga fila de personas debieron esperar para poder ingresar a realizar diversos trámites.

Gina Pérez Orellana

Malestar mostraron las personas que al llegar en la mañana de ayer lunes se encontraran con el acceso cerrado a la Seremia de Educación para realizar diversos trámites quienes debieron estar en las afueras tomar posición en una larga fila que llegaba hasta Paseo Independencia, esto debido a que la reja acceso estaba cerrada y a ratos salía un funcionario quien daba números previo consultar que trámite debía realizar. Las personas sin mucho entender se hicieron el ánimo para soportar la espera. En tanto al inicio de la fila insistían en saber las razones por la situación y para ello asediaban al funcionario quien intentaba dar una explicación coherente con el fin de calmar la situación.

MOLESTIA GENERALIZADA

Patricia Hernández comentó que desde las 8 y media de la mañana estaba esperando ser atendida – siendo las 10.50 aún estaba en las afueras- “mire la hora que es señorita y yo aquí aún sin ser atendida, vengo a hacer consultas de que va a pasar con mi hija si no quedó en ninguna de las postulaciones y no podemos hacer los trámites … toda la mañana perdida”. Consultada su opinión al respecto que los tuvieran en las afueras respondió que lo encontraba inaceptable “Lo encuentro pésimo que no nos quieran atender y que nos tengan en la calle”. En tanto Nicolás padre de dos hijos de 8 y 5 años también hizo ver su molestia por la situación “Encontrarme con esto, es nada bueno, que nos tengan en la calle con los niños, coches (…) y que nos atiendan desde la reja hacia afuera es bastante feo y mire la fila casi llega a Independencia”.

Debido a la situación “El Rancaguino” consultó al funcionario las razones de este cierre señalando que “Estamos en paro y no tenemos más personal para atender a las personas y cualquier consulta la deben hacer a Comunicaciones”. Efectivamente desde la página oficial de ANDIME (Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación) se pudo leer que se encuentran desde el 29 de Noviembre en paro nacional indefinido por lo que califican como masiva ola de despidos, la que se estaría replicando en todas las regiones del país. Sin embargo, desde el departamento de comunicaciones de la seremia se nos aclaró que la situación se debió por la caída de la plataforma SAE a las 8 de la mañana “El problema en la plataforma es con el registro de antecedentes de extranjeros que hacen sus postulaciones al SAE . El sistema rechaza sus ingresos de datos personales y hay que ingresarlos de forma presencial. Eso tarda entre 15 a 20 minutos por usuario, generando congestión en la oficina de admisión”. Dando a entender la razón de la decisión de atender de esta forma.

