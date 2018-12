Entretenida tertulia se vivió en Clodomiro Barril

Gina Pérez Orellana

Fotos: Nico Carrasco

Una entretenida tertulia cultural se realizó en las instalaciones del Clodomiro Barril, el que reunió a los amantes de la cueca y que nunca dejan de participar de las actividades propias con el fin de mantener viva la cultura y esencia de nuestra zona. En la oportunidad los participantes compartieron distintos pies de cueca junto a brebajes que ayudaron a amenizar la jornada de amistad y recreación.

La casona ubicada en el centro de Rancagua, es el centro neurálgico del baile nacional y que no tan sólo realiza actividades en el mes de septiembre, por el contrario permanece con la oferta abierta durante todo el año destacando clases de cueca que realizan todos los jueves. Así también la solidaridad es parte, ejemplo de ello también ayudaron en la reciente teletón, como también invitan a familias que no conocen o no tiene acceso a estas actividades a vivir esta particular reunión.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios