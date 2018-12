Francisco Ravanal, Seremi de Vivienda:  “No es una decisión fácil, terminar un contrato”

-El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal señaló que en ningún caso se deba a decisiones políticas. De todas formas habrá una reevaluación de los casos que se amerite .

Por: Gina Pérez Orellana

Fotos: Nico Carrasco

“En nuestra región efectivamente hay 35 casos de no renovación de contrata, 27 corresponden al Serviu y 8 a esta Seremia y de ninguna forma esto se enmarca en razones políticas” Es lo primero que señala al recibirnos en forma exclusiva el seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal en sus oficinas en relación al paro parcializado de funciones que viene realizando desde el lunes y se prolongaría por toda la semana por parte de los trabajadores del Minvu y Serviu. En ese sentido, recalca que la decisión pasó por que los lineamientos ministeriales para el 2018 al 2022 requerían contar con profesionales que cumplieran con el perfil que van de la mano de los nuevos desafíos ministeriales y que apuntan a que los nuevos profesionales cuenten con nuevas capacidades y estudios que se necesitan para cada área y cargo.

Es por ello que la autoridad regional fue enfático en aclarar que fueron decisiones objetivas y que se estudió con tiempo y que van en beneficio de los vecinos y vecinas de la región. En ese sentido, aclaró que en todo lugar se necesitan re estructuraciones internas y que hacen necesario evaluar a los equipos de profesionales “En ello debimos realizar ajustes para tener un equipo multidisciplinario que nos permita llevar a cabo las tareas encomendadas y así cumplir con los compromisos que tenemos con la comunidad”. Y en ese sentido apuntó que los cambios que se han dado obedecen a esa lógica “Y sólo obedece a esas razones y no a otras”.

REUNION CON DIRIGENTES

Consultado si ha tenido dialogo con los dirigentes del sector que por estos días están realizando un paro de funciones por dos horas en la mañana, manifestó que mantienen continuamente reuniones con la Asociación de Funcionarios de Vivienda de O´Higgins con el fin de que la situación no afecte a los usuarios y ver el tema de forma macro con altura de miras “He mantenido reuniones con los dirigentes donde me expusieron los casos tanto del Serviu y de la Seremi ellos me expusieron sus argumentos y yo quedé en evaluarlos es razonable y válido y habrá una reevaluación y nos comprometimos en dar una respuesta la próxima semana”.

Eso sí, la autoridad manifestó que en lo que respecta a la Seremi la decisión pasa por él y en ese sentido se mantiene abierto a la posibilidad de resolver de manera positiva. Sin embargo, fue claro que se debe entender que existen objetivos en cada servicio público y se requiere adecuar los perfiles y deben evaluarse los equipos “Este análisis lo veníamos desarrollando desde varios meses, no se trata de una decisión fácil, siempre terminar un contrato a cualquiera, detrás de esto hay familia, pero también hay que entender que hay ciertos lineamientos y que se deben cumplir, cuidar y cautelar las necesidades del servicio”.manifestó Ravanal.

– Entonces Ud ¿puede hacerse cargo de que de ningún modo aquí hubo no renovación de contrato por temas políticos?

– No, no hay ningún caso de No Renovación de Contrato por temas políticos. Nosotros estamos cautelando para que efectivamente podamos cumplir con los objetivos que nos encargó nuestro Presidente Piñera y esto se enmarca dentro de esos lineamientos. Estamos tratando de cautelar lo mejor posible en ese mismo sentido y en lo que me toca a mí en los ocho casos trate que fueran las menos posibles y fue una decisión difícil. De todos modos estamos en conversación con la Asociación hemos escuchado sus argumentos y estamos comprometidos en analizar y dar un respuesta en lo que respecta a mis facultades.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios