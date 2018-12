A nivel nacional: ANEF regional se suma al paro convocado paro el gremio en rechazo a despidos en el sector público

El presidente regional Jorge Pedreros, llamó al público general a no acudir a los servicios públicos “porque no va a haber atención”, aseguró.

Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

Un total de 120 funcionarios públicos a nivel regional habrían sido despedidos durante este gobierno en la región de O’Higgins, cifra que entregó la ANEF regional, liderada por el presidente regional Jorge Pedreros, asunto por el cual se presentarán en Contraloría para que investigue la supuesta ilegalidad de estas desvinculaciones.

No obstante para hoy el dirigente informa que se sumarán al paro nacional convocado por el gremio, en rechazo a despidos en el sector público asegurando que “la fundamentación que da el gobierno no se ajustan a derecho”, apuntó Pedreros.

“Se acordó este martes en asamblea de presidente nacionales y regionales donde tomamos la decisión de este paro nacional. Nos reuniremos a las 12:00 horas en la Plaza de Los Héroes, no vamos a convoca a todas las bases, porque la gente tiene miedo que los despidan, no quieren arriesgarse porque la forma en que se ha despedido a toda esta gente ha sido muy catastrófica”, apuntó el presidente regional Jorge Pedreros.

El dirigente acusó incumplimiento del Ejecutivo, del acuerdo firmado en la Circular 21 del Ministerio de Hacienda, en el marco de las negociaciones con el Sector Público, en la cual el Gobierno se comprometía a que los despidos se harían de manera justificada y alejada de arbitrariedades, dando a conocer que las desvinculaciones se acrecentaron aún más en la última semana ya que “solo entre el 29 y 30 de noviembre, en plena negociación con el gobierno hubo 87 despidos en la región. Dos mil despidos en el país, lo que llegó a cuatro mil, por lo que tomamos la decisión de hacer un paro nacional de 24 horas de acuerdo como se den las cosas durante la jornada”.

Pedreros explicó que estas desvinculaciones han ocurridos en distintos servicios públicos, como las Seremías del MOP, Educación, Desarrollo Social, Vivienda; además de direcciones regionales del Fosis, Serviu, IND e INP, entre otros, por lo que la organización que representa a los trabajadores fiscales se encuentra reuniendo todos los antecedentes de los funcionarios despedidos para hoy cerca del mediodía, en Contraloría interponer un recurso de reclamación para que sea este organismo el que determine si los despidos fueron realizados al margen de la ley o en conformidad a ella, comentó el dirigente.

“Queremos pedirle a la gente que nos entienda, que entiendan que despedir a cuatro mil personas en el país no es un tema menor, por lo que los llamamos a no acudir a los servicios públicos porque no va a haber atención, porque si no tomamos estas medidas de presión, el gobierno seguirá despidiendo gente”, finalizó Pedreros.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios