Los probables refuerzos que recalarían en O’Higgins

La danza de nombres suma a varios elementos de elencos que cumplieron buena participación en la temporada 2018, tanto de la A como de la B.

Por: Ricardo Obando

A falta solo de la confirmación de Marco Antonio Figueroa como DT de O’Higgins para la temporada 2019, una danza de nombres para posiblemente reforzar al “Capo de Provincia” aparecen en el horizonte del equipo que, como lo dijeron sus directivos tras golear al Audax, deberá reformular su estructura debido al término de ciclo de algunos y la no renovación de otros.

Los celestes, que durante este 2018 no la pasaron bien en el torneo nacional ni en la Copa Chile, esperan que para el nuevo año se pueda conseguir un rendimiento mayor de sus elementos y no vivir los sismas que lo complicaron, como por ejemplo el tener tres entrenadores en un mismo certamen. Por eso es clave la continuidad de Figueroa, algo que “se lo ganó” en la cancha, según expresó Cristian Abumohor.

¿LOS POSIBLES?

La lista arranca con Paulo Magalhaes. El lateral antofagastino, de 28 años, es el primer citado en esta nómina de posibles refuerzos, jugador que -también- tendría la venia de Figueroa en caso de continuar.

Además el ex seleccionado nacional, también se encontraría en esta nómina es el delantero Juan Carlos Gaete (22). El ex Santa Cruz, Magallanes y Cobresal, despuntó esta temporada y es visto con buenos ojos no solo en el Monasterio, sino que también en otras instituciones de Primera A.

Otro joven, de 23 años, es visto con atención. Marcos Bolados, con pasado por Antofagasta, Colo-Colo y Universidad Católica, es un extremo por derecha que caería como anillo al dedo en Rancagua.

Junto a esos tres, también aparece en el horizonte el volante Carlos Lobos. En San Carlos de Apoquindo, aseguran que el “6” de 21 años llegará a préstamo a Rancagua por una temporada, hecho que se ratifica con las informaciones oficiales de la UC que tanto Lobos, como Yerko Oyanedel y Jaime Carreño.

Es más, elementos de Huachipato y Curicó Unido inclusive, han sido expuestos como del interés de O’Higgins. Es decir, el mercado de pases (o de humo, como le llaman algunos), está en pleno movimiento.

Cabe consignar que, de los elementos que culminaron su vínculo en el elenco de calle Cuevas, se busca la renovación tanto de Albert Acevedo como de Matías Vera.

