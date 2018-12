Marco Antonio Figueroa seguirá como DT de O´Higgins por todo el 2019

Era lo solicitado por la hinchada, que Marco Antonio Figueroa continuara al mando de O´Higgins. Y esta tarde el club lo confirmó a través de un breve comunicado de prensa. El Fantasma firmó contrato por toda la temporada 2019.

“La institución informa a sus socios, hinchas y público en general que en el transcurso de este jueves ha alcanzado un acuerdo contractual con el Director Técnico Marco Antonio Figueroa para que continúe el mando de nuestro plantel profesional.

El acuerdo entre el club y este profesional se extenderá por toda la temporada 2019.

El Directorio de O’Higgins FC expresa su satisfacción por este compromiso y a partir de esta fecha, se focalizarán los esfuerzos en la conformación del plantel que afrontará las competencias venideras”, decía el comunicado.

El 29 de septiembre pasado el “Fantasma” se reencontró con los celestes. En El Teniente, igualó 1-1 frente a Palestino, y de ahí en adelante, el rendimiento del equipo fue prácticamente perfecto. En siete juegos, su equipo cosechó el 66.7 por ciento de los puntos (cuatro victorias, dos empates, una derrota). Recordemos que cuando tomó el equipo, después de la horrenda dirección técnica del uruguayo Mauricio Larriera, el plantel estaba muy cerca del descanso, a solo seis puntos de Everton (27 contra 21) y con cruces complejos, justamente contra equipos que estaba luchando por no caer en zona peligrosa.

“Quiero un equipo distinto, a mi me gusta el fútbol rápido, ofensivo, de dinámica, y bajo ese concepto quiero traer a jugadores que den la posibilidad al equipo de jugar así”, destacó hace un par de días Figueroa. Este deseo para 2019, expresó, no tiene mucho costo, porque “no hay que ir muy lejos, el club tiene muy buenos jugadores jóvenes, tiene toda la intención de apoyar siempre a la afición, y no creas que se necesita 10 o 15 millones de dólares para armar un equipo, se necesita poquito, pero de mejor calidad, mejor elegidos y en tardar un poco más para traer al jugador y que te funcione, y para eso yo soy bueno”.

Otra cosa que le gustaría, puntualizó antes de concretar esta continuidad , es tener a dos jugadores por puesto, algo que este año no tuvo, especialmente por la mala conformación del grupo.

Además, reiteró que “a veces para armar equipos no hay que invertir tanto, hay que ser más inteligente solamente” y que “tener jugadores inteligentes es mucho mejor que tener jugadores caros”, aseguró.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios