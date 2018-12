EDITORIAL: El Plan O`Higgins como cuenta pública

Durante el primer gobierno del Sebastian Piñera, el plan O`Higgins, consideró a nuestra región como una zona eminentemente agrícola sin mencionar a la minería. En cambio el plan presentado ayer en una Casa de la Cultura transformada en fortaleza, habla de una región minera.

Cabe entonces preguntarse si somos o no una región minera. En primera instancia diría que no, la influencia y la relevancia de la gran minería con El Teniente es en Cachapoal, no alcanza a Colchagua ni a Cardenal Caro. Solo desde este punto de vista territorial ya no podemos hablar de una región minera, tal vez de una provincia.

Por otra parte se habla como motor de desarrollo de nuestra zona las grandes inversiones que se realizaran en El Teniente, pero lamentablemente si bien estas inversiones traerán grandes recursos al país, no pasa lo mismo para nuestra región. Pagamos las externalidades de la gran empresa, que genera empleo, pero cuyas utilidades se disuelven en la gran billetera estatal y no quedan en la región. Desde este punto de vista tampoco seriamos entonces una zona minera.

Pero sí somos una zona agrícola y tenemos una gran vocación turística con un potencial tremendo.

Se agradece una visión de largo plazo para la región con un horizonte de 8 años, pero en términos de puesta en escena quedamos con gusto a poco con el plan O`Higgins. No hubo novedades, las grandes obras de infraestructura anunciadas ya eran conocidas, durante el año ya habían sido anunciadas sectorialmente, al mismo tiempo que creemos que faltan recursos para desarrollar la vocación turística de nuestra zona, especialmente en difusión de nuestros destinos.

El plan O`Higgins fue una buena cuenta pública de los planes del gobierno para nuestra región pero faltó un desarrollo más acabado de los objetivos estratégicos que se persiguen, pero también es cierto que este plan de desarrollo no debemos esperarlo desde el gobierno, sino que debiese ser un gran tema de discusión y proyección entre nosotros habitantes de O`Higgins, quienes nos veremos afectados o beneficiados con estos lineamientos. Es de suponer que la elección de los gobernadores regionales podrá ser una gran detonante de esta discusión, ya que será esta autoridad electa la llamada a defender y desarrollar esa visión más allá de las buenas noticias que puedan llegar desde el poder central.

Luis Fernando González V.

