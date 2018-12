Referee femenina dirigirá por primera vez en el fútbol profesional masculino

– Hecho histórico a nivel nacional. María Belén Carvajal (FIFA) pitará justicia en duelo de Colchagua en Cauquenes por la Segunda División.

Por primera vez en el fútbol profesional chileno, una jueza será la principal en un partido de estas características.

De acuerdo a lo informado por la ANFP, la referee FIFA, María Belén Carvajal (35), será la encargada de dirigir el último partido de Colchagua CD en la temporada 2018 de la Segunda División.

Carvajal, que será una de las tres árbitras que irá al Mundial Femenino de Francia 2019 (Loreto Toloza y Leslie Vásquez), y en la designación para el fin de semana, sin duda que sorprendió su nominación.

De esta manera, quién ya estuvo en Rancagua impartiendo justicia en el amistoso internacional de selecciones femeninas adultas entre Chile y Costa Rica, tendrá que imponer su carácter en el partido entre el cuadro de la Herradura e Independiente de Cauquenes, fijado para las 17.30 horas del próximo domingo en el estadio Miguel Alarcón.

Ayer, en declaraciones al sitio oficial de la ANFP, María Belén Carvajal confesó que la nominación, “no me lo esperaba, fue una sorpresa. Nos llamaron para felicitarnos por nuestra presentación en el Mundial Sub 17 de Uruguay y después me dijeron que iba a Segunda División. Estoy feliz porque sé que la Comisión está confiando en mis capacidades”.

Junto con ello, destacó que “esta designación demuestra el trabajo planificado que hace la Comisión de Árbitros en todas las divisiones y con todos los árbitros. Yo me he preparado arbitrando el Fútbol Femenino, Fútbol Joven masculino Sub-17, después Sub-19 y ahora me toca la posibilidad de Segunda División, que la quiero aprovechar al máximo por el bien mío, del arbitraje y de mis compañeras”.

