Hospital Regional registra aumento de donantes de órganos

Si bien a nivel nacional el porcentaje de donantes de órganos para trasplante ha presentado una disminución de un 33 %, en el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO) se ha registrado un aumento durante este año, llevando a la fecha un total de 7 donantes multiorgánicos y, además, la realización de 7 trasplantes de córnea.

Eso significa que del total de personas que cedieron sus órganos, 106 a nivel nacional, el Hospital regional logró el procuramiento del 6,6%. “Hasta el año 2016 nuestro desempeño como unidad y como hospital siempre fue en ascenso, pero tuvimos después del traslado a este nuevo edificio una caída en la cantidad de donantes y este año estamos repuntando a lo que eran nuestros estándares”, explicó la Enfermera jefa de la Unidad de procuramiento y trasplante del HRLBO, Barbara Figueroa.

Ella está a cargo de la unidad desde su conformación, en el año 2012 y destaca que, si bien el nivel de donantes a nivel nacional ha tenido un marcado descenso este año “lo que ha costado revertir hasta el momento, en el caso particular del Hospital Regional la tendencia se ha dado en forma inversa a lo nacional, ya que en forma local hemos aumentado nuestros donantes.

Chile tiene mucho trabajo por hacer en esta materia, ya que las cifras de donantes en el país están por debajo del promedio del mundo e incluso de Latinoamérica: menos de 7 personas por millón de habitantes, mientras que en España la cifra se eleva a 43 donantes por millón de habitantes y en Argentina y Colombia a 14 donantes por millón de habitantes. Los órganos y tejidos que pueden ser trasplantados desde un donante en muerte cerebral son: corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones, intestino, córneas, huesos, y piel. En el caso de donantes en paro cardio-respiratorio, actualmente en nuestro país solo existe programa para extraer las córneas.

“Lo que tiene que tener en claro la comunidad -añade la enfermera jefe de la Unidad de Procuramiento- es que la única razón de donar órganos es con fin de trasplante y los trasplante son una terapia, es un tratamiento médico que viene a salvar a una persona que está ya con una salud deteriorada y no tiene otra alternativa que reemplazar su órgano enfermo por uno sano. En el caso de los tejidos, que si bien no salvan vidas como por ejemplo el tejido corneal, si les permite a los pacientes recuperar su salud y en este caso los pacientes que no ven, después del trasplante recuperan su vista y desde esa perspectiva es muy importante que la comunidad este sensibilizada y que entienda que efectivamente la donación va a solucionar los problemas de la salud de la comunidad y a salvar vidas”.

