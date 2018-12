Santa Cruz podría festejar el título si suma en su visita a General Velásquez

Solo un punto necesita el cuadro Unionista para gritar campeón. En tanto, los verdes, deben ganar para estirar la definición en una semana y así seguir soñando con el ascenso.

Para Deportes Santa Cruz hoy puede ser su gran día. El conjunto Unionistas necesita sumar en su visita al estadio Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua para poder gritar campeón y concretar así su retorno a la Primera B después de 21 años.

El conjunto que dirige Osvaldo “Arica” Hurtado es líder de la liguilla final de la Segunda División con 17 unidades, mientras que General Velásquez es su escolta con 13. Son cuatro unidades de diferencia a falta de seis puntos por disputar, y en ese escenario, los dos elencos buscarán llegar a su objetivo para hoy: festejar.

En el caso del elenco que dirige Roberto Rojas, hoy en su cancha no les sirve otra que ganar. Los tres puntos lo dejarán a solo un cuerpo bajo sus rivales de cara a la última fecha, escenario en el cual deberán ir a Los Ángeles a jugarse el todo o nada. En rigor, este sábado es el todo o nada para los velasquinos, ya que si no ganan dirán adiós a la B.

Es decir, el juego de esta tarde, fijado a las 17.30 horas, es una final para ambos, y así lo saben en ambos planteles.

“El equipo está súper bien acoplado”, puntualizó el volante santacruzano Dante Martínez, quién llegó como refuerzo para la post temporada, y ha cumplido a cabalidad en el medio campo de los blancos.

Mientras que, el portero Rodrigo Paillaqueo, manifestó que “con un empate estamos, pero vamos por los tres”, y que este duelo, “será un partido interesante, el partido de la fecha. Creo que nosotros venimos bien, convenidos de lo que estamos haciendo, sabemos que ellos van a querer dar la vida en su casa”.

Ahora bien, respecto al rival, apuntó que “General Velásquez es un buen equipo, las veces que hemos jugado contra ellos hemos hecho buenos partidos, por eso uno se siente bien esperando lo que pueda pasar el sábado”.

En la otra vereda, también se tiene fe, más cuando juegan como dueños de casa. Para Patricio Troncoso, una de las figuras de Velásquez esta temporada, comentó que “tenemos que trabajar para el partido que se nos viene, que será complicado, pero tenemos que ganar como sea”.

En tanto, el volante Danko Espinoza, apuntó que los duelos entre ambos elencos han sido muy parejos en este 2018. “Ha sido la tónica con ellos, otra vez nos volvemos a ver y las revanchas están a la vuelta de la esquina. Podemos quedar expectantes en lo que queremos, que es obtener el campeonato”, comentó.

Cabe consignar que, para el encuentro de este sábado, solo podrán ingresar mil 300 espectadores, los cuales agotaron rápidamente las entradas puestas a la venta. Del total de aforo autorizado por Estadio Seguro, 850 están destinados a los hinchas locales que se ubicarán en la tribuna poniente, mientras que 450 para la visita, quienes deberán acceder a la galería.

El juez principal de este duelo será el árbitro Nicolás Gamboa.

El otro partido de la fecha

En Cauquenes, mañana a las 17.30 horas, el partido entre Independiente de Cauquenes y Colchagua CD tendrá un atractivo que concitará la atención nacional.

La jueza María Belén Carvajal debutará en el arbitraje de partidos en el fútbol profesional chileno. La profesional, de 35 años, fue designada por la comisión arbitral nacional para este encuentro, y al respecto apuntó que “esta designación demuestra el trabajo planificado que hace la Comisión de Árbitros en todas las divisiones y con todos los árbitros. Yo me he preparado arbitrando el Fútbol Femenino, Fútbol Joven masculino Sub-17, después Sub-19 y ahora me toca la posibilidad de Segunda División, que la quiero aprovechar al máximo por el bien mío, del arbitraje y de mis compañeras”.

