Santa Cruz regresa a las ligas mayores después de 21 temporadas

Los Unionistas consiguieron el título el fin de semana en San Vicente, cancha donde igualaron 1-1 frente a General Velásquez.

Hasta que cayó. Luego de tres temporadas luchando siempre por regresar a la Primera B, este 2018 el conjunto de Deportes Santa Cruz lo consiguió. El elenco que dirige Osvaldo “Arica” Hurtado, a falta de una fecha para culminar el torneo nacional de la Segunda División, logró la diferencia necesaria para quedarse con la corona y los boletos para la división de plata del fútbol chileno, instancia donde no milita desde 1997.

La escuadra Unionista, llegó al estadio Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua sabiendo que necesitaba solo un punto para alcanzar su objetivo. Y mientras muchos pensaban que se resguardarían en su zona para dejar correr el reloj, hicieron todo lo contrario. Santa Cruz salió a buscar, fue a apretar a General Velásquez, no dejando actuar a los verdes que se habían hecho fuertes en su casa durante todo el año.

Es más, el pararse un par de metros más arriba de lo habitual, anuló a ambos ataques, ya que en el primer lapso solo se registró una ocasión de gol, la que fue para los pupilos de Hurtado. En aquella acción, Roberto Abarca quedó solo frente al portero Eduardo Miranda y su definición no fue la correcta, ya que el tiro no entró en la portería.

Después de eso, los nervios le siguieron pasando la cuenta a los dueños de casa, que no se pudieron afirmar en el campo de juego, terreno que estaba en irregular condición.

Tras el descanso, se pensaba que el partido pasaría al control verde, y así fue. Claro está que, desordenadamente. Ese descontrol, en buscar como fuera la aparición de Milton Alegre, goleador de General Velásquez, los hizo perder mucho balón en medio terreno, dándole oportunidad al futuro campeón de arrimarse sobre el arco de Miranda.

Y en esas aproximaciones, en los 59′, llegó la ocasión para abrir la cuenta. Una contra rápida por parte de los Unionistas, encontró a Diego Huerta dentro del área y cuando iba a gatillar, fue bajado con claridad. Nicolás Gamboa, árbitro del partido, no dudó y pitó la pena máxima. Dos minutos después, el mismo Huerta definió con clase para colocar el 0-1, desatar la alegría en la hinchada santacruzana y dejar al cuadro de la calle Claudio Cancino con los dos pies en la Primera B.

El resultado, obligaba a General Velásquez a ir a emparejar rápido, pero no pudieron hacerlo. Los santacruzanos tomaron el fútbol, tocando el balón de un sector a otro del campo de juego, y así dejaron correr el reloj.

Tras eso, sobre el final y cuando la fiesta ya estaba desatada en la parcialidad unionista, a punta de pelotazos el cuadro verde encontró la paridad, por intermedio de Alegre. Pero, ya no quedaba tiempo. Gamboa cerró el partido, y Santa Cruz, después de 21 años recorriendo los torneos de la Tercera B, Tercra A y Segunda División, alcanzó su objetivo de volver a las ligas mayores.

Ficha del Partido

General Velásquez (1): Eduardo Miranda; Danko Espinoza (90’, Matías Pérez), Claudio Muñoz Uribe, Jorge González, Esteban Cossio; Felipe Durán (60′, Francisco Araya), Byron Bustamante, Manuel Olea, Patricio Troncoso; Kevin Orrián (60′, Nicolás Dávalos), Milton Alegre. DT: Roberto Quintanilla.

Deportes Santa Cruz (1): Rodrigo Paillaqueo; Braulio Ávalos, Fidel Córdova, Gonzalo Santelices, Bernardo Mendoza; Dante Martínez, Roberto Abarca (65’, Andrés Segovia), Mauro Aguirre, Christopher Penroz; Luca Pontigo, Guillermo Huerta (85’, Luis Torres). DT: Osvaldo Hurtado.

Árbitro: Nicolás Gamboa; Johny Harasic, Miguel Rocha; Cristian Galaz.

Amonestados: Orrián, Muñoz, Dávalos, Olea (GV); Mendoza, Abarca (DSC).

Goles: 0-1, 61’, Huerta; 1-1, 90’+3′, Alegre.

Estadio: Augusto Rodríguez, San Vicente.

Público: 1.682 espectadores.

