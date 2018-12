Tele series

En 1962, con ocasión del Mundial de Fútbol, el único disputado en Chile, llegó la televisión. Los televisores, al igual que en un principio los radiorreceptores, eran unos enormes aparatos de unos 45 cm de ancho, 50 cm de algo más alto y 80 cm de largo. La caja de los idiotas, como llamaron al televisor los franceses mostraba solo imágenes en blanco y negro que nos hacían recordar las antiguas cintas cinematográficas de Charles Chaplin, Laurel y Hardy, Tarzán o el Zorro. La radio seguía siendo la reina del mundo comunicacional porque la televisión no se veía en cualquier lugar de esta nuestra loca geografía (faltaban aún las antenas repetidoras) y allí donde, solo por escasas horas se podía sintonizar la televisión, las radioemisoras trasmitían desde el alba hasta pasada la medianoche. El cine se había inventado allá por 1895. En 1896, Guillermo Marconi (1874-1937) físico italiano inventaba la radio o sistema de trasmisión de sonidos mediante ondas hertzcianas. Para 1901 Marconi lograba la comunicación trasatlántica. En 1920 aparecen las primeras radioemisoras. (EE. UU. y Gran Bretaña.) En 1922 la BBC de Londres inició las primeras emisiones regulares del planeta. En 1929 se inventa la televisión. Sin embargo, la televisión no entraría en competencia con el cine ni con la radio sino en la última mitad del siglo XX. Tener un radiorreceptor en la década de los ’50 era un signo de bienestar económico, pero pronto estuvo al alcance de todo el mundo. Además, el ingenio popular inventó la “radio galena”, receptor primitivo, barato, pero individual que solían fabricarse los alumnos de los internados. En cambio, el televisor, a diez años de su aparición en Chile, seguía siendo caro… y escaso.

Hemos hecho este preámbulo, porque a poco de generalizarse el televisor, aparecieron, parte del programa, las teleseries o “culebrones” como les llaman en España. El hombre es un animal de costumbres. Las teleseries no eran algo original y nuevo, sino la versión con imágenes, sonido y efectos especiales de los radioteatros que por décadas trajeron en suspenso a los radioescuchas de esos tiempos. Quienquiera informarse en detalle del impacto que provocaban en el público los radioteatros, lea el capítulo V de la genial novela de Mario Vargas Llosa, “La Tía Julia y el escribidor”. (Seix Barral 1995) Aparte de la tragicómica presentación de Lucho Gatica en el pequeño auditorio de la Radio Panamericana, de Lima, donde trabajaba Vargas Llosa, se cuenta cómo esos “dramones que parten el alma”, “adefesios para pasar el tiempo” contagiaban a jóvenes y viejos. Acá en Chile pasaba igual y pasó hasta bien entrado el siglo XX. Mientras que, en Argentina, según datos de Pedro Camacho “el escribidor” de los radioteatros de la Radio Central, que era de nacionalidad boliviana y odiaba a los argentinos porque, según él, habían “envilecido” sus obras, (“La Tía Julia… Cap. III) también hacían estragos las “comedias” radiales.

Los radioteatros, opino, vinieron a reemplazar la lectura colectiva. Esa, que desde tiempos remotos hacia un buen lector para un público casi siempre analfabeto pero ansioso de escuchar. Esta lectura colectiva era, a su vez, el sucedáneo del mester de juglaría, donde un artista múltiple (malabarista, ilusionista, cantor, recitador, cuentacuentos) entretenía a un heterogéneo auditorio. ¿Será esta la raíz y el origen de las teleseries? Solo que ahora cada cual se encierra en su cuarto o su sala de estar, enciende el “plasma” y se sumerge en esos “dramones que parten el alma”. Puede ser este un síntoma de la psicología de lo cotidiano de la que hablaba Sigmund Freud, un médico al que ya nadie cotiza, pero vemos cómo grupos familiares, amigos, o lobos solitarios se sienten fascinados por esas interminables teleseries, las más de ellas con argumentos truculentos salpimentados –según el origen de la producción- con abundantes escenas de sexo, o de violencia psicológica y física, de situaciones absurdas pero verosímiles. ¿No ve que la realidad siempre supera a la ficción? De ahí a los suspiros, el suspenso, la sospecha, el tomar partido por este o ese personaje, o lo que es peor el sentirse identificado con el protagonista o la heroína comparando sus aflicciones, anhelos y pasiones con los que padecen “igual que yo”. Si se está solo no importa que caiga algún lagrimón. Si se está acompañado, se disimula la emoción, a no ser que haya otra u otro que también abra las compuertas del llanto. Al revés, el televidente también se torna iracundo cuando el episodio lo amerita y descarga contra “el malo” o “la mala” lo más florido de su vocabulario.

Debo confesar que no veo televisión. Tampoco tengo televisor. Últimamente me he encontrado con un fenómeno que creía superado. Es increíble la cantidad de personas que “ven las teleseries”. Como el hijo del dueño de la Radio, en la novela de Vargas Llosa, debo confirmar que el éxito de las nuevas teleseries “supera los cálculos más optimistas”. Ocasionalmente, para mal de mis pecados y molestia de los que ven estas series, he llegado a interrumpir en esa hora sagrada. Lo poco que tuve que tragar, tenían tal acento de violencia que volví alarmado y descolocado. Primero me dije: ¿cómo es posible que esta señora cuya vida ha sido un calvario larguísimo se “entretenga” con estos dramones? Y lo mismo en otra parte y allí deduje que el masoquismo existe. El placer de sufrir por sufrir. Después me dije: Todo lo que se ve en esas “comedias” es la retahíla de vicios y crímenes que, por ley, tratamos de descartar. No obstante, en la T.V. nos enseñan a ser crueles, vengativos, rencorosos y a violentar a otros de forma ignominiosa. “¡Oh insigne lobo, guardián de las ovejas!” podemos exclamar con Cicerón al enrostrar a Catilina sus perversas intensiones. De verdad, la televisión, esa de las teleseries, es diabólica.

Ya me tildarán de dinosaurio o cavernario. (Para seguir el ejemplo de Vargas Llosa.) Comprobé en cierta ocasión de qué manera las teleseries obsesionan a la gente. Terminábamos una reunión de apoderados (de Tercer Año de E.M.) y cuando todos se apresuraban para salir les dije que no se podían ir. Nuestro liceo, intervenido militarmente, tenía un plazo perentorio para reponer todos los vidrios quebrados. ¡Eran hartos! El Rector e Inspectoría sacaron las cuentas y llegaron al siguiente resultado: Cumplir con el tema de los vidrios significaba algo así como $ 700 por apoderado. Nunca es mi vida me costó tan poco cobrar ese dinero. Todos se apresuraban a pagar. Tratando de ordenar dinero y nómina de alumnos, dije en alta voz: ¡Qué manera de estar tan apurados! Entonces, una de las apoderadas me explicó: Señor, es la hora de “La Madrastra”. Como los antiguos radioteatros, el éxito de las teleseries “supera los cálculos más optimistas”. Cuenta Santa Teresa de Ávila en su “Vida”, (que escribió por orden de su confesor) haber tenido una visión en la que Dios le mostraba el lugar que habría merecido en el infierno por su afición exagerado a las novelas de caballería. Podrá parecer increíble. Pero si Ud., ha leído alguna vez siquiera la versión completa del Amadís de Gaula, se dará cuenta de que los escándalos caballerescos distan muy poco de los que exhibe, para todo público, la T.V. La televisión atenta contra la cultura. El teleadicto nunca tendrá tiempo para leer ni para conversar. Primero la T.V. y luego los teléfonos “inteligentes” nos van haciendo cada vez más individualistas, herméticos y ligeros. Ligeros o livianos, porque nos vamos quedando vacíos por dentro.

Mario Noceti Zerega

