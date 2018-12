La Provincia de O`Higgins fue creada en 1883

Fue el 10 de diciembre del año 1883, cuando Rancagua fue convertida en Capital de la nueva Provincia de O’Higgins.

No fue fácil satisfacer la antigua aspiración de los rancagüinos. Diez años a antes, en 1873, se presentó u n Proyecto en la Cámara de Diputados, pero no prosperó: a los parlamentarios no les interesó la idea.

Por fin, el Presidente de la República, don Domingo Santa María y su Ministro, don Manuel Balmaceda, firmaron y promulgaron la Ley, cuyo texto se iniciaba con el siguiente artículo: “Créase una Provincia con el nombre de O’Higgins, en la parte del actual Departamento de Rancagua, que se encuentra comprendido dentro de los siguientes límites…”, que detallaba minuciosamente.

Resumiendo y mencionando sólo los principales puntos geográficos, se establecían: por el Norte el Río Maipo, al Sur el río Cachapoal, al Este la Cordillera de los Andes y al Oeste la Cordillera Central, cerros de Aculeo y Alhué.

La provincia se dividió en tres Departamentos: Rancagua capital Rancagua, Maipo capital Buin y Cachapoal capital Peumo.

Años más tarde, el centralismo político santiaguino, le quitaría el Departamento de Maipo y la Provincia de O’Higgins llegaría por el norte solo hasta Angostura.

La nueva Ley también dispuso que la Provincia elegiría un senador y el Departamento de Rancagua dos diputaos. Los de Cachapoal y Maipo un diputado cada uno.

