Santuario de La Compañía volvió a recibir a miles de fieles

Desde la Segunda Comisaría de Graneros señalaron que ayer se mantuvo constante el flujo de personas, sin reclamos por parte de locatarios ni personal de la Iglesia. Hubo quienes incluso viajaron desde el norte del país.

Este sábado 8 de diciembre, en una nueva celebración de la Inmaculada Concepción, peregrinos volvieron a llegar al Santuario de La Compañía, ubicado en Graneros. Lo anterior ocurrió cuando finaliza un 2018 complejo para la Iglesia Católica, marcado por denuncias de abusos sexuales de parte de sacerdotes suyos. Sin embargo, la fe en la Virgen del Carmen parece mantenerse intacta entre sus creyentes.

Tal es el caso de Maritza Zúñiga, quien viajó desde Machalí para pagar dos mandas: una a favor del bienestar de un pariente, por quien pidió en la década del 80, y otra por su propia salud. “Estuve enferma y le pedí que me mejorara de una artrosis. Estaba en lista de espera para poder operarme, porque por mi edad, eso no podía ocurrir en el marco del Plan Auge”, explica la mujer, agregando que efectivamente pudo someterse a la cirugía.

“No ha habido año en que no pudiera venir. Siempre me acompaña un hermano, con toda la familia, pero ahora les tocó trabajar, así que vine sólo con él. Creo que llegó más gente, porque cuando el país no está muy bien económicamente, a las personas les surge más la fe”, señaló.

Desde más lejos viajó el matrimonio compuesto por América Concha y Benjamín Calderón. Ellos se trasladaron desde Tocopilla, aunque en realidad son de Graneros; hace un tiempo se fueron al norte por razones laborales. “Todos los años venimos a pagarle mandas a la Virgen, porque siempre nos ha ayudado a superar nuestros problemas”, comenta ella. Él agrega que concurren desde que nació su hijo mayor, hace unos 40 años. “Siempre hemos tenido fe en la Virgen, porque ella cumple y nos protege. Es una madre caritativa”, añadió.

El joven Fabián Araneda también asistió a La Compañía. Él va desde que tiene memoria, ya que sus padres lo llevaban. Hoy lo hizo junto a su pareja e hijo pequeño. “Para mí, la religión es una motivación. Te saca de la oscuridad cuando no ves nada y todo está negro. Es una luz de esperanza. Ahora vine porque estoy terminando mi Ingeniería. Quiero que la Virgen me siga ayudando, para motivarme y terminar bien la carrera”, explicó.

Aledaño al templo igualmente se encontraban voluntarias de la Cruz Roja, quienes recibían a todos los que sufrían complicaciones de salud. Es así como atendieron a una persona con una luxación de tobillo y a otra que se golpeó la cabeza, aparte de entregar confort a hombres y mujeres que debían mudar a sus guaguas.

El comisario Juan Francisco Tapia, de la Segunda Comisaría de Graneros, detalló que ayer el flujo de personas se mantuvo constante, sin reclamos por parte de locatarios ni personal de la Iglesia. Sostuvo que tampoco se habían producido alteraciones al orden público y que no obstante realizaban controles aleatorios de identidad, logrando dos detenciones “por el delito de orden vigente, quienes fueron retirados de circulación”. Policías de la institución además colocaban a niños pulseras con el número de sus padres, para que fueran encontrados con mayor facilidad en caso de extraviarse. Dicha acción estaba a cargo del Modelo de Integración Carabineros Comunidad.



































