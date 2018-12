Mujer apuñalada en mall habría fallecido

Un extraño y complejo caso policía ocurrió la mañana de hoy en pleno centro de Rancagua, esto porque una mujer -adulto mayor- fue acuchillada al interior de un baño en el mall patio de la capital regional.

La emergencia fue atendida en primera instancia por Carabineros, quienes incluso establecieron cortes de transito y escolta para el rápido desplazamiento de la ambulancia hacia el Hospital Regional, sin embargo el fiscal de turno habría dispuesto que personal de la Brigada de Homicidios investigue este caso.

Los detectives llegaron hasta el lugar pasadas las 14 horas, junto con el fiscal Jorge Mena que dirigió las primeras diligencias. Cabe consignar que la mujer habría fallecido camino al hospital.

Según señaló el fiscal aún no se ha podido determinar si en este incidente hubo o no participación de terceras personas, además señaló que el mall accedió a entregar todas las imágenes de las cámaras de vigilancia, aunque cabe consignar que al interior de los baños no hay cámaras.

Fiscal Jorge Mena

Hasta el lugar también llegó la gobernadora de Cachapoal Ivonne Mangelsdorff, que señaló que la mujer de 76 años llego hasta el baño del mall donde habría solicitado ayuda.

Gobernadora de Cachapoal

Cabe consignar que a través de una declaración pública Mall Patio aseguró la completa cooperación con la investigación.

“Lamentamos profundamente lo sucedido. Nuestros pensamientos están con su familia, a quienes acompañamos en su dolor.

En relación a los hechos, desde el momento que recibimos aviso de lo sucedido, activamos todos los protocolos y nos pusimos a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación a través, entre otros, de las 60 cámaras de seguridad con las que contamos en el mall.

Esperamos que con ello se pueda aclarar las causas de lo ocurrido a la mayor brevedad posible“, decía la declaración.

