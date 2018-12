Nueva emergencia química en Graneros obligó a evacuar a jardín infantil

Se trataría de ácido sulfhídrico que afectó a jardín infantil Los Pitufos, debiendo suspender clases

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

Una nueva preocupación vivieron los padres de los 80 niños que asisten al jardín infantil “Los Pitufos”, en la comuna de Graneros. Esto tras la evacuación que existió en horas de la tarde de ayer.



Según hipótesis se habló que podría haberse vuelto unos gases y uno de ellos salir por el jardín lo que habría provocado que tres menores presentaron vómitos. Como medida precautoria se decidió trasladar a los menores al Hospital donde fueron evaluados, se habrían enterado por el grupo de whatsapp de los mismos padres. “Esto ya es muy repetitivo y necesitamos que nos expliquen qué está pasando. Nos avisaron por el grupo de whatsapp que retiráramos a los niños y al venir acá nos enteramos de esto”. Es que no es menor, más cuando agrega Cristian Puja, padre que se encuentra con su hijo Benjamín de cuatro años con dolores de estómago, vómitos, dolor de cabeza. “Esto es común en la comuna, llevamos ya más de un año viviendo esto y no tenemos solución”. Y lo que más le inquieta agrega su esposa Carolina Manzano, que nunca pensaron que se trata de una intoxicación y sólo al traerlo acá se enteraron de lo que estaba ocurriendo “No es primera vez no hay protocolo esto comenzó al mediodía, esperaron cuatro horas, y lo más raro que me dicen que no me preocupe y me entero que es ácido sulfhídrico y vemos a todos con mascarillas”.

ONEMI

Alejandra Riquelme, Directora Regional de Onemi explicó que en horas de la tarde se dio un llamado a bomberos por emanación de ácido sulfhídrico en la intersección de la ruta H10 con calle O’Higgins, en el lugar se procedió a hacer un lavado por parte de Esbbio a la red. Una de la hipótesis que se maneja que “Podría haberse vuelto unos gases y uno de ellos hubiese salido por el jardín Los Pitufos, producto de esta situación se vieron afectados algunos menores.”. Riquelme, resaltó que la situación se normalizó a tiempo y que se hicieron los procedimientos correspondientes.



En tanto, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia manifestó que producto de la situación se decidió suspender las clases en el Jardín y llamó a la tranquilidad a los padres “Nosotros queremos dar la tranquilidad estamos consciente de la emergencia y preocupación”. Consultado por la repetición de estos hechos en la comuna la autoridad efectivamente hizo ver que se debe muchas veces al mal manejo del alcantarillado y que están preocupados de ese tema para evitar ese mal uso y les preocupa que la comunidad no tome esa responsabilidad. Finalmente la directora del hospital de Graneros (s) Valentina Galleti, explicó que se trataría de una emanación en baja dosis “ Sólo hubo tres niños con los síntomas, sólo recibimos uno- los otros al parecer fueron llevados por sus padres a otro recinto- , y está bajo observación y sólo ha presentado vómitos”. La profesional agregó que están a la espera de la confirmación por parte del centro toxicológico de la U. Católica la confirmación de los niveles de ácido sulfhídrico y según eso procederían al tratamiento del menor.

Cabe precisar que el tránsito permaneció cortado, provocando un gran atochamiento en el lugar debido a la situación.

