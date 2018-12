EDITORIAL: Maristas dejan de residir en Rancagua

Luego de 103 años en los que educaron a cientos de jóvenes de la Región la comunidad de Hermanos Maristas se retiran del Instituto OHiggins para ser trasladados “Por razones de Fuerza Mayor” , según señala el comunicado, a otros destinos.



Ignoramos la específica “Fuerza Mayor” pero queremos suponer lo más obvio . El promedio de edad de los hermanos en Chile es bastante alto y el ingreso de nuevos hermanos es casi nulo .



Ya tendremos tiempo para analizar las causas y las consecuencias , lo cierto es que ya hace algunos años los maristas han venido re inventándose no solo en nuestro país sino que en gran parte del mundo . Parte de esa “modernización” ha sido renegar del nombre del establecimiento para potenciar la marca Maristas lo que desgraciadamente ha estado sucediendo al mismo tiempo que han estallado los escándalos a de abusos en la congregación y que ha motivado que la palabra Marístas se ha asociado más al problema por el que atraviesa la Iglesia que a la educación .



Para los ex alumnos esta es una noticia dolorosa ya que pese a todo muchos guardamos en el recuerdo a uno o dos educadores marístas que verdaderamente influyeron en nuestras vidas en forma positiva .

Esperamos que el legado permanezca y que los Maristas del futuro no olviden que el colegio se construyó con la dirección de los hermanos y con el esfuerzo de los apoderados , alumnos y ex alumnos que por más de un siglo aportamos a su engrandecimiento con mucho esfuerzo y aportes económicos .



Esperamos que el colegio continúe por otros cien años y siempre mejor y que no suceda lo acontecido con el otro colegio católico tradicional rancagüino de la calle Astorga.



Deseamos que el colegio continúe con un sello global marista, pero con un marcado acento local de Rancagua –apoyado y orgulloso de sus tradiciones- como Instituto O´Higgins con la mirada puesta en nuestra comunidad local, y no dirigido desde Santiago.

Alejandro González Pino

Director

