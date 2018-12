Hermanos Maristas se retiran de Rancagua

El Hermano Provincial de la Congregación Marista, Saturnino Alonso, informó que “por necesidades de fuerza mayor próximamente se trasladará a los Hermanos que integran la Comunidad de Rancagua, a otros destinos”.



Una tradición de 103 años de historia llega a su fin. Y es que la presencia concreta de los Hermanos Maristas en Rancagua está en retirada. Así lo informó el Hermano Provincial de la Congregación Marista, Saturnino Alonso, dando cuenta a la comunidad educativa del Instituto O’Higgins, que “por necesidades de fuerza mayor próximamente se trasladará a los Hermanos que integran la Comunidad de Rancagua, a otros destinos”.

Los Hermanos que el 9 febrero de 1915 llegaron con una presencia férrea hasta la capital regional fundando el establecimiento de educación preescolar, básica y media Instituto O’Higgins, a fin de este mes dirán adiós a la ciudad que por más de cien años los acogió como su destino residencia; lo que según Hermano Provincial de la Congregación Marista, Saturnino Alonso, no afectará la trayectoria de la entidad: “El Instituto O’Higgins, continuará su trayectoria de más de 100 años como parte viva y activa de la red marista de colegios en Chile y de la Provincia Santa María de Los Andes, bajo la animación y gobierno de las autoridades institucionales del Sector Chile”, sostuvo. Cabe consignar que actualmente la comunidad en Rancagua está conformada por tres religiosos, todos adultos mayores.



Así, con una Congregación con cada vez menos vocaciones, se concreta por segunda vez el nombramiento de un nuevo rector laico para el colegio Claudio Castillo que en marzo de 2019 y por un periodo de tres años asumirá sus funciones en el recinto educacional privado junto al Consejo Directivo con quien “tendrá la responsabilidad de continuar y proyectar la educación evangelizadora de los alumnos y alumnas del Colegio”, argumenta Alonso. Recordemos que Claudio Castillo por varios años fue profesor del Instituto O´Higgins, siendo coordinador del ciclo de tercero y cuarto medio. Posteriormente se desempeñó como rector de los colegios maristas San Martín de Curicó, Chacabuco de Los Andes y Champagnat de Villa Alemana.



A esto Hermano Provincial de la Congregación agrega que “El carisma marista que ha identificado y caracterizado a cientos de generaciones de ex-alumnos continúa vivo en la vida y misión de los educadores y directivos laicos del Instituto O’Higgins, formando buenos cristianos y buenos ciudadanos, según el proyecto de San Marcelino Champagnat”.

De este modo el establecimiento que el año 2000 comenzó con enseñanza mixta continuará con presencia Marista “los Hermanos, continuarán haciéndose presentes desde las instancias de animación y gobierno del Sector, así como participando del Directorio de la Fundación, actualmente integrado por laicos y religiosos, tal como ocurre en muchas otras obras educativas de Chile y de la Provincia Marista Santa María de Los Andes (Perú / Bolivia / Chile)”, finaliza el Hermano Provincial de la Congregación Marista.

El tradicional nombre del Instituto O´Higgins ha sido cada vez más disminuido por el nombre genérico de “Maristas Rancagua” por la institución. Así lo demuestra el home de la página web del colegio www.iomaristas.cl



Recordemos que hace un par de años se suscitó en el colegio una fuerte polémica con los ex alumnos y parte de la comunidad por el cambio de insignia de la institución, cuestión que tras los reclamos parecía no concretarse por un tiempo pero que ya se ha instalado con fuerza durante este 2018. Es más las poleras que los alumnos utilizan como uniforme, así como toda comunicación del colegio se refiere a sí mismo como “Maristas Rancagua” y no como Instituto O´Higgins, quedando el tradicional nombre relegado a un pequeño pie de página debajo del nombre utilizado.

